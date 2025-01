Sanne Cant wint Cyclocross Otegem na korte solo

Voormalig Belgisch kampioene Sanne Cant (Crelan-Corendon) heeft maandag de veldrit in het West-Vlaamse Otegem op haar naam gebracht. De 34-jarige kon in de slotronde haar enige metgezel, de Nederlandse Aniek van Alphen (Cyclocross Reds), afschudden. Kersvers Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) vervolledigde het podium op deze ‘Weversmisdagcross’.

De grote publiekstrekkers bij de vrouwen waren zondermeer de, na 15 jaar, nieuwe Belgische kampioene Marion Norbert Riberolle en haar voorgangster in de Belgische trui: Sanne Cant. Het was echter Febe De Smedt die als eerste het pak op sleeptouw nam in de West-Vlaamse blubber. Achter haar volgden op een lint onder meer de Britse Anna Kay, Sanne Cant, Alicia Franck en Marion Norbert Riberolle.

Kay trok meteen fors door en nam het commando van de wedstrijd over. Nog voor half cross vormde met de Nederlandse Aniek van Alphen en Sanne Cant zich een duo aan de kop van de wedstrijd. Achter hen volgden Marion Norbert Riberolle, Jamie De Beer, Anna Kay en Julie Brouwers.

Cant en Van Alphen bleven elkaar gezelschap houden terwijl achter hen Marion Norbert Riberolle, met nog twee ronden te rijden, alleen in de tegenaanval trok. Ook Julie Brouwers ging alleen op pad op jacht naar de laatste podiumplaats. Cant en de Nederlandse Van Alphen begonnen aan de slotronde met een voorgift van 22 seconden op Marion Norbert Riberolle en 27 seconden op Julie Brouwers.

Nog voor de passage aan de materiaalpost versnelde Sanne Cant en trok zo op weg naar haar eerste zege dit seizoen. Aniek van Alphen consolideerde haar tweede plaats terwijl Marion Norbert Riberolle, de winnaar van de laatste twee edities in Otegem, tevreden moest zijn met de derde plaats maar er wel in slaagde Brouwers op afstand te houden.