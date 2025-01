Kersvers Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle voor de start van cross in Otegem in de bloemetjes gezet

Voor aanvang van de vrouwencross in Otegem heeft het organisatiecomité de kersverse Belgisch kampioene veldrijden Marion Norbert Riberolle en haar jarenlange voorgangster Sanne Cant in de bloemetjes gezet. Bij de opwarming genoot de tot Belgische genaturaliseerde Française enorm veel bijval bij het opgekomen publiek. Diverse supporters wilden met haar op de foto of smeekten om een selfie.

Norbert Riberolle mocht in Otegem voor het eerst de startrij bevolken met de Belgische driekleur om de schouders. Cant, die dat vijftien jaar lang mocht doen, stond wat verderop gepositioneerd. “Een beetje raar om met die trui te starten, maar ik heb er wel een zeer goed gevoel bij”, zei Norbert Riberolle, die momenteel in Moeskroen woont. “Otegem is niet zover van mijn woonst. Ik heb hier al een pak aanmoedigingen gekregen. Het doet tevens vreemd aan om Sanne, na al die jaren, in haar merkentrui te zien rondrijden.”

“Het feestje na het BK in Heusden-Zolder mocht er wel zijn”, deelde de fel omstuwde Norbert Riberolle nog mee. “Er werd lekker gegeten en we hebben met de entourage iets gedronken. Echt buitensporig werd het niet, het seizoen is immers nog niet voorbij. Er liggen nog enkele mooie crossen te wachten. Ik wil presteren in deze Belgische trui.”