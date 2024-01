Volledig West-Vlaams podium op BK Veldrijden in Meulebeke: Eli Iserbyt rijdt naar zijn eerste Belgische titel

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zich zondag in Meulebeke tot nieuwe Belgische kampioen veldrijden bij de mannen elite gekroond. De 26-jarige West-Vlaming haalde het op het drassige parcours op en rond de atletiekpiste van Sport- en Recreatiedomein Ter Borcht solo voor de verrassende Joran Wyseure (Crelan-Corendon) en uittredend kampioen Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal). Een volledig West-Vlaams podium dus, iets waar bondscoach Sven Vanthourenhout amper van durfde te dromen.

Nys en Vanthourenhout toonden zich het meest bedrijvig in de eerste rondes. Hun versnellingen leiden halverwege de cross tot een viertal op kop. Ook Iserbyt en de verrassende Wyseure konden hun wagonnetje aanhaken. Iserbyt sloeg in de vierde ronde een gaatje en kon zijn solo succesvol afronden. Hij veroverde zijn eerste Belgische titel bij de elite en volgt ploeggenoot Vanthourenhout op.

In de achtergrond hield Wyseure Vanthourenhout af voor de tweede plaats. Niels Vandeputte en Jens Adams staken Thibau Nys nog voorbij, die uiteindelijk als zesde finishte.

Zaterdag pakte bij de vrouwen Sanne Cant (Crelan-Corendon) haar vijftiende nationale titel op rij. Arthur Van den Boer (AA Drink Young Lions) was de beste bij de jongens junioren. Bij meisjes junioren triomfeerde Ilken Seynave (UCT Cycling Team) en bij de meisjes nieuwelingen was Zita Peeters (Acrog-Tormans) niet te stuiten. Zondag veroverden Giel Lejeune (Deschacht-Hens-Maes) en Cas Van Looke (Lotto-X-Oats) de titels bij de nieuwelingen. Bij de beloften was Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) de sterkste.