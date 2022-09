“Mo vint toch, wadde ej nu gedoan”: Yves Lampaert kan niet geloven wat Evenepoel klaarspeelde

Remco Evenepoel is in het Australische Wollongong op magistrale wijze wereldkampioen geworden. Ook ploegmaat Yves Lampaert was zwaar onder de indruk. Zijn ontwapenende reactie gaat ondertussen gretig het internet rond.

“Mo vint toch, mo vint toch, mo vint toch! Wadde ej nu gedoan? Wukne coureur! Mo vint toch, mo vint toch, mo vint toch!”

🚴🌈 | Haha, Lampaert! Wat een heerlijke felicitatie voor kersvers wereldkampioen Evenepoel. Je moet wel tegen een enkel scheldwoordje kunnen… 🤗🇧🇪 #Wollongong2022



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/zZS9RSFKer — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 25, 2022



Na zijn “I’m just a farmer boy” toen hij geel pakte in de Tour, steelt Yves Lampaert opnieuw de show met een heerlijk ontwapenende en oer-West-Vlaamse reactie. De Ingelmunsterse coureur kon niet geloven wat kopman Remco Evenepoel zonet had klaargespeeld op het WK wielrenner in Wollongong.

Ook toen hij uit beeld verdwenen was, bleef op de achtergrond “Mo vint toch” weerklinken. De beelden worden ondertussen gretig gedeeld op Twitter.

De wereldtitel van Remco Evenepoel heeft trouwens een serieus West-Vlaams kantje: met Stan Dewulf en Yves Lampaert had Remco twee West-Vlaamse ploegmaats, maar ook bondscoach Sven Vanthourenhout komt uit onze provincie en uiteraard rijdt de kersverse wereldkampioen in loondienst bij Quick-Step – Alpha Vinyl, de wielerformatie van Patrick Lefevere.

Tot slot telt ‘R.EV’ ook twee supporterscafés in West-Vlaanderen: café Jerre in Oudenburg en café Bockor in Ardooie.

Voor de volledigheid: Yves Lampaert kwam als 48ste over de streep. Eerder werd hij al 9de op het WK tijdrijden.

Je kan de man uit West-Vlaanderen halen, maar je kan het West-Vlaams niet uit Lampaert halen. #wkwielrennen #Wollongong2022 — Why_and_double_u (@Heartsny1) September 25, 2022