Stunt van formaat: Yves Lampaert wint tijdrit en pakt gele trui in Tour de France

Ingelmunstenaar Yves Lampaert is de eerste geletruidrager in de 109de Ronde van Frankrijk. Hij won de individuele tijdrit over 13,2 km in Kopenhagen.

De 109de editie van de Tour de France is vrijdag op gang getrapt met een individuele tijdrit in Kopenhagen.

Yves Lampaert verraste door de snelste tijd van specialist Wout van Aert met vijf seconden te verbeteren. Ook andere tijdritspecialisten als Tadej Pogacar, Filippo Ganna en Mathieu van der Poel waren ook trager. De renners die na hem aan de start kwamen, konden Lampaerts tijd niet verbeteren.

Lampaert klokte af in 15:17 (gem. 51,78 km/u) en was daarmee vijf seconden sneller dan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Die had als nadeel dat hij, als vroegere starter, op een natter parcours aan de slag moest.

Tweede zege van het seizoen

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), de winnaar van de voorbije twee Tours, zette de derde chrono neer op zeven seconden van Lampaert. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) reed de vierde tijd voor de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Voor de 31-jarige Lampaert is het zijn tweede zege van het seizoen. Half juni won hij de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Een week later werd de West-Vlaming tweede in het BK tijdrijden achter teamgenoot Remco Evenepoel.

Morgen/zaterdag leggen de renners in de tweede etappe op Deense bodem 202,2 km af tussen Roskilde en Nyborg. In principe wordt het een eerste kans voor de sprinters.

Van Aert toonde zich zeer sportief. “Knap van Yves, hij rijdt echt een heel sterke tijdrit”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. “Vijf seconden is niet veel, maar anderzijds, in een tijdrit van 13,2 km is het wel een serieus verschil. Dus knap van Yves, hij reed echt wel een heel snelle tijdrit. Op zo’n afstand is hij ook wel specialist, hij heeft het zeker niet gestolen. Uiteraard ben ik ontgoocheld, ik kwam om te winnen en ik had al specialisten zoals Ganna, Küng en Van der Poel achter me gelaten. Toen ik in de hotseat zat wist ik dat Yves nog zowat de enige specialist was die moest starten, dus ik keek zeker uit naar z’n tijd en dat bleek met recht en reden. Chapeau, hij was echt wel snel.”

Van Aert moest z’n tijdrit afwerken in de gietende regen, Lampaert niet. Of het weer een rol heeft gespeeld? “Het regent inderdaad niet meer, maar de weg ligt wel nog nat. Dat gold voor mij, maar ook voor hem, dus dat wil ik niet als excuus gebruiken. Ik ben sowieso niet iemand die zo’n dingen als excuus zal inroepen. Het ging goed, ik ging niet overdreven snel in de bochten, maar reed wel goede lijnen. Ik kan mijzelf niets verwijten, kon mijn vermogen kwijt en voor mijn gevoel ging het vooruit. Mijn tijd bewijst ook dat ik snel was, maar Yves is nog sneller. Knap”, herhaalde hij nog een keer.



