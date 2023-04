Mathieu van der Poel viert zege in Parijs-Roubaix in discotheek Diedjies

Discotheek Diedjies in Kuurne mocht zondagavond een bijzondere gast verwelkomen. Wielrenner Mathieu van der Poel kwam er – samen met zijn ploegmaats – zijn overwinning in Parijs-Roubaix vieren.

Met zijn indrukwekkende overwinning in kasseiklassieker Parijs-Roubaix zit het voorjaar van Mathieu van der Poel erop. Eerder won hij ook al Milaan-Sanremo. De Nederlander verdiende dus wel een feestje en hij koos voor discotheek Diedjies in Kuurne om dat te vieren. Ook de deejays waren bekende gezichten, want Kobe Ilsen en Viktor Verhulst stonden achter de draaitafel.

MVDP feestte samen met zijn ploegmaats. Met Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch hielpen twee West-Vlamingen hun kopman aan de overwinning. Vermeersch miste bovendien maar net de top tien en reed knap als elfde over de eindmeet.

Gianni Vermeersch, de regerende wereldkampioen gravel, was zo de beste West-Vlaming in Roubaix. Sep Vanmarcke werd 16de, Yves Lampaert 24ste. Guillaume Van Keirsbulck moest zich dan weer tevreden stellen met de 39ste plaats. Tim Declercq kwam als 53ste binnen, Jens Keukeleire als 62ste. En Tom Devriendt, die vorig jaar nog verrassend vierde was, eindigde nu als 85ste.