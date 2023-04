Onze wielerjournalisten geraken er niet uit: “Sep rijdt als eerste de piste van Roubaix op” versus “Yves rijdt als eerste de piste van Roubaix op”

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn zondag de topfavorieten voor Parijs-Roubaix. Toch zou het niet verbazen mochten ook de West-Vlamingen in de Hel van het Noorden een aardig mondje meespreken. Met Sep Vanmarcke en Yves Lampaert tellen we twee provinciegenoten die in Noord-Frankrijk hun lievelingskoers op hun bord krijgen. Maar wie van die twee maakt nu het meeste kans om te verrassen? Onze wielerjournalisten hebben elk hun favoriet.

Wielerjournalist Tjorven zegt: Sep!

Allesbehalve een keuze tégen Yves Lampaert, maar wel eentje voor Sep Vanmarcke. Al van bij zijn debuut op de stenen van Roubaix werd het gezegd: “Sep is een potentiële winnaar van Parijs-Roubaix.” Een 20ste plek bij zijn eerste beurt, een tweede plek in 2013 en een vierde stek in 2014, 2016 en 2019 staven die uitspraak, want wie dergelijke resultaten kan voorleggen, is een potentiële winnaar.

Vanmarcke is dit seizoen ook goed op dreef. Voor het eerst sinds lang bleef hij eens een heel voorjaar gespaard van grote tegenslagen en koos Sep zijn doelen zorgvuldig uit. Meteen ging het gepaard met een knappe derde plaats in Gent-Wevelgem, zijn eerste podium in de WorldTour in twee jaar.

Felbegeerde kassei

Ook al speelde hij afgelopen zondag geen rol van betekenis in de Ronde van Vlaanderen Vanmarcke werd 24ste op ruim zes minuten van Pogacar, toch houden Wout van Aert en Mathieu van der Poel overmorgen maar beter rekening met de man uit Harelbeke. “Want”, vertrouwde zijn ploegleider bij Israel-Premier Tech Dirk Demol ons voor de start van de Ronde toe, “op de explosieve hellingen in de Vlaamse Ardennen is het voor Sep sowieso moeilijk tegen het grote geweld, maar op de kasseien van Roubaix zullen ze van ver moeten komen om hem eraf te rijden. Er rijdt volgens mij nog steeds amper iemand sneller over de kasseien dan hij.” Iets wat ook wielercommentator en voormalig ploegleider José De Cauwer al vaker opperde. Een niet onbelangrijk gegeven, gezien de 54 kilometer aan kasseien die de Hel van het Noorden rijk is. Dankzij zijn podiumplek in Wevelgem is het voorjaar van Vanmarcke eigenlijk ook al geslaagd, waardoor de druk er al wat af is en hij ontspannen kan toeleven naar zondag.

“Er rijdt niemand sneller over de kasseien dan Vanmarcke”

De sterren stonden de laatste jaren dan ook nooit gunstiger voor Vanmarcke. Uiteraard blijft de kans evenwel klein dat hij zondagavond de felbegeerde kassei op zijn schouw zal kunnen zetten. Van Aert en Van der Poel blijven de grote favorieten en zullen ook zondag waarschijnlijk onder elkaar uitmaken wie de kasseiklassieker bij uitstek wint, maar als er ook maar één West-Vlaming is die een waterkansje heeft om de twee te kloppen, dan is het Vanmarcke wel. Al zal hij met een podiumplek waarschijnlijk ook al meer dan tevreden zijn.

Wielerjournalist Tom zegt: Yves!

E3 Saxo Bank Classic: 16de. Gent-Wevelgem: 67ste. Ronde van Vlaanderen: 41ste. Het zijn niet meteen de resultaten waarmee je als favoriet of zelfs outsider naar Parijs-Roubaix trekt. Toch mag Yves Lampaert, die maandag zijn 32ste verjaardag viert, met enig optimisme naar zijn favoriete klassieker uitkijken. Zijn conditie is veel beter dan de hierboven vermelde uitslagen laten vermoeden. Lampaert behoorde in de Classic Brugge-De Panne, twee dagen voor de E3 en vier dagen voor Gent-Wevelgem, immers nog tot de drie beste renners in koers. Door de barre weersomstandigheden was de opeenvolging van drie klassiekers in vijf dagen tijd te zwaar voor Lampaert, die initieel zelfs niet voor De Panne voorzien was. In Vlaanderens Mooiste cijferde hij zich dan weer volledig weg in dienst van zijn ploeg. Tijdens de uitzending was duidelijk te zien hoe Lampaert Julian Alaphilippe uit de wind hield. Dat doe je niet als je zelf een mooie uitslag wil behalen.

“De vorm van Lampaert is veel beter dan zijn uitslagen doen vermoeden”

Bovendien is Parijs-Roubaix de enige voorjaarsklassieker die anno 2023 nog op het lijf van Lampaert is geschreven. Dé wedstrijd waarin hij al zo vaak de degens kruiste met de absolute wereldtop. In 2015 reed Lampaert voorop met Greg Van Avermaet, maar beval ploegleider Wilfried Peeters via de oortjes dat Zdenek Stybar de kopman van dienst was. Het gevolg: in een sprint met zeven werd Stybar tweede en Lampaert zevende. In 2019 raakte die laatste voorop met Philippe Gilbert. Die koos het hazenpad, terwijl zijn ploegmaat vrede moest nemen met plek drie. In 2021 werd Lampaert herhaaldelijk door pech teruggeslagen, maar kon hij in de sprint voor plaats vijf Wout van Aert verslaan. In 2022 leek Lampaert op weg naar een nieuwe podiumplek na Dylan van Baarle, maar bracht een onvoorzichtige toeschouwer hem ten val. Alweer een kans weg!

Opnieuw ondertitelen?

Die kansen worden er niet talrijker op. Zondag volgt een nieuwe Parijs-Roubaix. Met topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Achter hen zijn er een resem outsiders, renners die in de meest onvoorspelbare koers van het jaar hun hoogdag willen beleven. Yves Lampaert is één van hen. Zijn Roubaix-droom is nog altijd intact. Als het hem ooit lukt, springt zus Saghine gerust opnieuw in de vaart en zal de VRT hem na afloop ongetwijfeld opnieuw ondertitelen. Net zoals in 2015.