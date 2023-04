Tom Devriendt voelt geen druk voor Parijs-Roubaix na vierde plek van vorig jaar: “Ik hoef me niet te bewijzen”

Een jaar na zijn verrassende vierde plek staat Tom Devriendt (31) zondag opnieuw aan de start van Parijs-Roubaix. Devriendt wil opnieuw een goed resultaat neerzetten in de Hel van het Noorden, maar beseft dat het niet evident wordt. Zijn voorbereiding verliep immers allesbehalve vlekkeloos. “Doordat ik ziek geweest ben, ben ik conditioneel niet top.”

Devriendt was vorig jaar dé Belgische openbaring in Parijs-Roubaix. Hij had in het verleden al van zich doen spreken met een ritzege in de Ronde van Oostenrijk en een overwinning in de Omloop van het Houtland, maar voor het overige was Devriendt vooral een gewaardeerde knecht bij het huidige Intermarché-Circus-Wanty. Een grote naam was hij dan ook niet. Dat veranderde evenwel na zijn straffe prestatie op de kasseien tussen Compiègne en Roubaix. Devriendt trok op zo’n 110 kilometer van de meet mee in de aanval, maakte indruk op de kasseien en moest in het slot enkel zijn meerdere erkennen in winnaar Dylan van Baarle, Wout van Aert en Stefan Küng. In één klap wist plots elke wielerliefhebber wie Tom Devriendt was.

In de plooi

Een jaar later, aan de vooravond van een nieuwe editie wordt de renner uit Veurne evenwel niet wild enthousiast als we zijn prestatie van een jaar eerder oprakelen. “Het is een knappe prestatie, die ik voor de rest van mijn carrière zal meedragen, maar ook niet meer dan dat”, relativeert hij zijn exploot. “Het viel die dag gewoon allemaal in de plooi. Natuurlijk ben ik heel trots, een vierde plek in een monument is niet niets. Maar uiteindelijk ben je maar zo goed als je laatste koers.”

“Ik rij al mijn hele carrière in dienst. Daar heeft die vierde plaats niets aan veranderd”

Toch kan ook hij niet ontkennen dat het dankzij die vierde plaats is dat veel wielerliefhebbers kennisgemaakt hebben met de renner Tom Devriendt. “Qua naamsbekendheid heeft die vierde plaats inderdaad wel veel veranderd, maar voor mijn carrière op zich niet. Ik heb altijd in dienst gereden van iemand anders en daar heeft die vierde plaats niets aan veranderd. Twee weken na die vierde plek was ik alweer op kop aan het rijden voor mijn ploegmaats.”

Voor eigen rekening

Dat was dan ook een van de redenen voor zijn vertrek bij Intermarché. Afgelopen winter maakte Devriendt immers de overstap naar het Q36.5 Pro Cycling Team. Zondag mag hij normaliter voor eigen rekening mogen rijden. Al beseft hij dat het moeilijk zal worden om zijn huzarenstukje van vorig jaar te herhalen. “Vooral omdat ik conditioneel niet top ben. Ik ben na de Ronde van Valencia ziek geworden en heb twee weken niets kunnen doen, waarna ik nog een extra rustpauze heb moeten inlassen omdat mijn bloedwaarden niet top waren. Ik reed daarom deze week zelfs nog de Région Pays de la Loire Tour, een vierdaagse rittenkoers in Frankrijk in de hoop om zo toch met de best mogelijke benen aan de start te staan.” Een goed resultaat zou een opsteker zijn voor Devriendt, die zijn voorjaar in het water zag vallen. Al voelt hij naar eigen zeggen geen druk om te bewijzen dat zijn vierde plek van vorig jaar geen toevalstreffer was. “Het kan me niet zoveel schelen wat mensen daarover denken. Ik kan dat allemaal wel relativeren. Deze wedstrijd is wel een doel voor mij, maar ik hoef me niet te bewijzen voor de buitenwereld.”