Julian Alaphilippe de sterkste in tweede rit van Ronde van het Baskenland, aanval van Vansevenant

De Fransman Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft dinsdag de tweede etappe gewonnen van de wielerronde van het Baskenland, een Spaanse zesdaagse rittenkoers voor de WorldTour. De wereldkampioen haalde het in een sprint bergop, met dank aan de hulp van zijn ploegmaat Remco Evenepoel. De Limburger Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) finishte als derde, de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft aan de leiding van het klassement. West-Vlaming Mauri Vansevenant (Torhout) viel aan op de laatste lange beklimming van de dag.

Na de explosieve openingstijdrit van maandag kreeg het peloton de langste etappe van deze week voor de wielen, goed voor 207 kilometer tussen Leitza en Viana. Ondanks die afstand, drie gecategoriseerde beklimmingen en ook nog twee springplankjes voor de punchers diep in de finale was het toch verre van de lastigste opdracht van deze editie.

Vroege vlucht

De samenstelling van de vroege vlucht was erg voorspelbaar, met vier Spaanse renners uit de ploegen die met een wildcard hun startrecht in deze Ronde van het Baskenland hadden verkregen. Julen Amezqueta, Ander Okamika, Ibai Azurmendi en Ibon Ruiz reden in de start bergop al weg uit het peloton. Op de besneeuwde bergpassen onderweg nam Ruiz de bolletjestrui van de schouders van Remco Evenepoel, na de tijdrit het nummer 2 van het algemene klassement.

Vansevenant valt aan

In het peloton nam vooral Jumbo-Visma de controle in handen in dienst van klassementsleider Roglic. Na verloop van tijd kwam ook het Belgische Quick-Step Alpha Vinyl een handje helpen. De finale leek op maat geschreven van wereldkampioen Alaphilippe, maar het was de jonge Belg Mauri Vansevenant die ging aanvallen op de laatste lange beklimming van de dag, 34 kilometer voor de finish. Die poging droeg echter niet ver, en nadien zakte de samenwerking in het peloton in een wak.

Ruiz waagt kans

Toen bleek dat de voorsprong van de kopgroep vijftien kilometer voor de finish rond de twee minuten stagneerde, zag elk van de vier vluchters een unieke kans op een eerste profzege. Het zorgde voor veel onenigheid vooraan, waar Ruiz uiteindelijk op zijn eentje aan een avontuur begon. De 23-jarige schier onbekende renner stak de hand uit naar het eerste spraakmakende resultaat uit zijn profcarrière, maar in de laatste hectometers viel het peloton hem toch nog op de nek.

Wereldkampioen maakt het af

De laatste honderden meters liepen licht bergop, en daar trok Evenepoel als een modelploegmaat vanop de kop van het peloton de sprint aan voor Alaphilippe. De wereldkampioen maakte het met brio af en pakte zijn eerste seizoenszege, met duidelijke voorsprong voor landgenoot Fabien Doubey en veldrijder-wegrenner Quinten Hermans. Met een juichende Evenepoel op negen en Maxim Van Gils op tien eindigden er nog twee Belgen in de top 10 van de daguitslag.

In het klassement behoudt Roglic zijn voorsprong van vijf seconden op zijn eerste achtervolger Evenepoel. Rémi Cavagna, een land- en ploeggenoot van Alaphilippe, is nog steeds derde op 0:16. Woensdag wacht een typische heuvelrit doorheen het Baskenland vol venijn. Tijdens de 181 kilometer tussen Llodio en Amurrio gaat het amper vlak.