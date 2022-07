Les Deux Alpes 1998, op zes kilometer van de finish: Marco Pantani zet in apocalyptische weersomstandigheden de Tour op zijn kop.

Metz 1999, in de afdaling van de Côte de Gravelotte: Lance Armstrong verplettert op magistrale wijze de tegenstand in de individuele tijdrit.

Mont Ventoux 2000, net na de fameuze haarspeldbocht van Saint-Estève op 13 km van de top: Marco Pantani krijgt de rit cadeau van Armstrong.

Duinkerke 2001, in de schaduw van het Stade Marcel Tribut van Ligue 2-voetbalclub USL Dunkerque: Christophe Moreau wint de proloog en doet zijn landgenoten even dromen van een nieuwe Franse Tourwinnaar.

Sint-Joris-Beernem 2001, op de brug over het Kanaal Gent-Brugge: Ludo Dierckxsens en Stive Vermaut maken deel uit van een kopgroep van negen, maar finaal is het Marc Wauters die in Antwerpen de rit wint en de gele trui verovert.

La Mongie 2002, op drie km van de finish op de flanken van de Col du Tourmalet: Lance Armstrong wordt door Roberto Heras naar ritwinst gepiloteerd en zet de Tour andermaal naar zijn hand.

Ben jij, wielergekke West-Vlaming, ook van plan om de Tourkaravaan op te zoeken? Twijfel niet en neem verlof

Twaalf respectievelijk dertien, veertien, vijftien en zestien jaar oud was ondergetekende toen hij getuige was van bovenstaande Touretappes. Van vergeten ritten tot enkele van de meest beklijvende momenten uit de wielergeschiedenis. Van een wenende Jan Ullrich over een zwetende Laurent Jalabert tot een druk gesticulerende Jacky Durand. De ene omdat hij zijn grootste inzinking ooit had, de andere omdat hij een hele dag in de aanval had gereden en nog een ander omdat hij het publiek smeekte om omhoog te worden geduwd. Herinneringen voor het leven zijn het.

Dinsdag trekt ondergetekende opnieuw naar de Tour. Net zoals in de goeie, ouwe tijd. In Audinghen, een pittoresk dorpje langs de Opaalkust, hoopt hij een nieuwe herinnering voor het leven te zien passeren. Ben jij, wielergekke West-Vlaming, ook van plan om de Tourkaravaan op te zoeken? Maar liefst drie kansen krijg je: dinsdag tussen Duinkerke en Calais, woensdag tussen Rijsel en Arenberg en donderdag tussen Binche en Longwy.

Je twijfelt nog? Niet nodig. Je nam geen verlof? Doe dat vandaag nog. En vraag je baas mee. Het zal hem deugd doen. Van Poperinge is het amper 30 minuten rijden naar het gezellige kasseidorp Cassel. Vanuit Oostende sta je in anderhalf uur op de Cap Blanc-Nez van imposante klifkusten te genieten. En vanuit Kortrijk is het een uurtje rijden naar de finishplaats van een nu al memorabele kasseirit. Herinneringen voor het leven zullen het zijn…

