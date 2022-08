Heel wat mooie namen voor Izegem Koers met onder meer lokale helden Yves Lampaert en Tim Declercq aan de start

Onder meer dankzij het afvaardigen van een prachtige delegatie van Quick.Step-Alpha Vinyl kan Bordes Izegem Koers op donderdag 8 september uitpakken met heel wat ronkende namen. Niet enkel Lampaert en Declercq staan aan de start, ook sprintbom Fabio Jakobsen en de Franse kampioen Florian Sénéchal zullen hun opwachting maken. “Het was niet evident om deze namen te strikken, maar het is ons toch gelukt”, zegt Pieter-Jan Debackere.

Pieter-Jan Debackere, Lander Seynaeve en Ronny Mistiaen vormen het triumviraat dat samen al hun connecties in de koerswereld in de strijd gooien om ploegen en renners te overtuigen van Izegem Koers. “Dat ons parcours veranderd is, met veel meer rechte stukken, speelt daarbij niet in ons nadeel”, zegt Pieter-Jan.

Hij kreeg nu ook van Patrick Lefevere de bevestiging dat Quick.Step-Alpha Vinyl met acht bekende namen afzakt naar Izegem. Naast Lampaert, Declercq, Jakobsen en Sénéchal zijn dat Ilio Keisse, Bert Van Lerberghe (vorig jaar West-Vlaams kampioen in Izegem), Stijn Steels en Zdenek Stybar.

De broer en de zoon van…

Maar ook Cofidis, nog een WorldTour-ploeg, beloofde met vijf renners af te zakken. Daar zullen allicht streekjongens Jelle Wallays en Piet Allegaert bij horen. Ook Alpecin-Deceuninck is opnieuw van de partij. Tot hun selectie behoren Dries De Bondt, Guillaume Van Keirsbulck, Edward Planckaert en Julien Vermote. En ook een Van der Poel, maar wel David, de oudere broer van Mathieu.

Sport Vlaanderen-Baloise zakt af met onder meer Rune Herregodts, Sasha Weemaes, Jules Hesters en Arne Marit. Nog West-Vlamingen aan de start zijn Emiel Vermeulen (Roubaix) en Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert). Izegemnaar Louis Blouwe komt namens Bingoal Pauwels Sauzen WB, net als zijn ploegmaats Arjen Livyns en Ludovic Robeet.

Crossers Eli Iserbyt en Michael Vanthournout staan ook aan de start. Arkea Samsic zegde ook al toe, daar zal het uitkijken zijn naar Benjamin Declercq en Christophe Noppe. Het Nederlandse VolkerWessels Cycling Team stuurt onder meer Bert-Jan Lindeman, die in 2015 nog een rit in de Ronde van Spanje won. Ook Minerva (Stefano Museeuw), Tarteletto-Isorex (Gianni Marchand) en het opleidingsteam Team Elevate tekenen present. Met Alex Vandenbulcke, Warre Vleirick en Tristan Bruyneel zullen nog drie Izegemnaars voor eigen publiek rijden. “In totaal hebben we nu zowat 125 renners, maar daar komen er wel nog bij. We hadden wel met wat concurrentie te kampen. Er zijn de Rondes van Spanje en van Engeland en ook de Canadese koersen komen er aan. Maar we zijn er niettemin in geslaag om allicht het mooiste peloton in jaren naar Izegem Koers te krijgen.”