BEKIJK – Tim Merlier sprint in AlUla Tour naar tweede overwinning van pril 2025

Europees kampioen Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft na de eerste nu ook de derde etappe gewonnen van de AlUla Tour, een rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 in Saoedi-Arabië. Na een rit van 180,6 kilometer tussen Hegra en Tayma toonde Merlier zich donderdag in een sprint van een eerste waaier sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates-XRG).

De rit doorheen de woestijn van Saoedi-Arabië ging van start met een Belg minder: Gibbe Staes, een jeugdproduct van UAE Team Emirates-XRG, verdween door bronchitis uit de koers. Een andere Belg, Jens Reynders (Wagner Bazin WB), schoof voor de tweede dag op rij mee in de aanval en scoorde onderweg aan de tussensprints.

Straat voorsprong

35 kilometer voor de finish ontplofte de koers, met dank aan de wind en een tempoversnelling van het Zwitserse Tudor. Merlier en de Britse klassementsleider Tom Pidcock lieten zich niet verrassen en maakten deel uit van de eerste waaier. De snelheden voorin liepen door de rugwind op tot zeventig kilometer per uur.

De bochtige slotkilometer werd nog ontsierd door een zware val, waarbij een renner op een lantaarnpaal botste. Het gebeurde achter de rug van Merlier, die de sprint met brio naar zich toe trok. Hij begon na een prima lead-out van boezemvriend Bert Van Lerberghe opnieuw als eerste aan de spurt. Groenewegen zat aan het wiel, maar raakte daar niet meer uit. De rest van de top tien volgde zelfs op enkele lengtes van Merlier.

Hectisch

Voor Merlier was het de 52ste profzege, en dus de tweede van dit prille seizoen. De 32-jarige renner maakt in de AlUla Tour zijn competitiedebuut voor 2025. Vorig jaar won hij twee etappes en de puntentrui in de Arabische rittenkoers. Met zijn tweede ritzege neemt hij ook nu weer de puntentrui.

Na afloop bleek dat hij in de slotfase bijna een wegvergissing had begaan. “Het was wat hectisch, in de finale. Ik zag een pijl naar links. Maar blijkbaar was die voor de volgwagens, niet voor ons. Ik dacht dat we de verkeerde exit hadden genomen, en was een beetje verrast. (Glimlacht) Maar ik won. Het is dus oké.”

Merlier won beide sprints met veel overmacht. Maar hij zit nog niet in zijn beste vorm, zegt hij: “Ik denk het niet, neen. Dat zien we later wel.”

Morgen koninginnenrit

Pidcock (Q36.5), woensdag winnaar van de eerste heuvelrit, blijft ondanks een lekke band in de slotfase aan de leiding van het algemene klassement. De vijfdaagse AlUla Tour duurt nog tot en met zaterdag. Morgen/vrijdag wacht de koninginnenrit naar de Skyviews van Harrat Uwayrid, bovenop een steile beklimming van drie kilometer.