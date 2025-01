KIJK – Europees kampioen Tim Merlier start 2025 meteen met winst in openingsrit AlUla Tour: “Deze week is het de verjaardag van mijn zoontje”

Europees kampioen Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft dinsdag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe wielerseizoen gewonnen. Merlier toonde zich de snelste in de massasprint aan het eind van de openingsetappe van de AlUla Tour, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 in Saoedi-Arabië. De Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Emirates – XRG) werd tweede, de Nederlander Maikel Zijlaard (Tudor) derde.

In de golvende openingsetappe van 142,7 kilometer had Soudal Quick-Step duidelijk veel vertrouwen in Merlier: de ploegmaats van de 32-jarige renner hoorden bij de drijvende krachten in de achtervolging op een vroege vlucht van eerst zes en later vier renners. Merlier reed bij het ingaan van het laatste wedstrijduur lek, maar dat leverde hem absoluut geen stress op. Hij kwam snel weer aansluiten bij het peloton.

Vroeg op kop

De voorbereiding op de verwachte massasprint werd opgeschrikt door een valpartij op vier kilometer van de finish. Jordi Warlop (een ploegmaat van Merlier, red.), sprinters Arvid de Kleijn en Alexander Kristoff, en klimmer Rafal Majka waren de bekendste slachtoffers, maar niemand leek er heel erg aan toe te zijn. Merlier zelf ontsnapte aan de val, startte nadien vroeg zijn sprint vanop de kop, en werd door niemand nog bedreigd.

Leider

Merlier is uiteraard ook de eerste klassementsleider van de AlUla Tour, een wedstrijd van Tour-organisator ASO. Vorig jaar won Merlier twee ritten en de puntentrui van de koers in Saoedi-Arabië. Morgen – woensdag – staat een lastige heuveletappe op het programma, met aankomst op een steile helling. Daarin zal Merlier meer dan wellicht zijn leiderstrui opnieuw moeten afstaan.

“Dit zal iedereen motiveren”, genoot Merlier na sprintwinst in de openingsetappe van de AlUla Tour. “Het is altijd mooi om het seizoen te starten met een overwinning.” Voor de rit zei Merlier dat zijn voorbereiding goed was verlopen, maar toch voelde hij zich ook niet zeker over zijn vormpeil, reageerde hij achteraf: “Het is altijd moeilijk te zeggen, hoe goed de vorm is bij de start van het seizoen. Ik heb wel enkele punten om te zien waar mijn niveau ligt, maar in de realiteit is het nog iets anders. Zoals altijd was het ook best nerveus. In de eerste koers is het moeilijk om de dingen perfect te doen zoals je vorig jaar was geëindigd. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan.”

Verjaardag zoontje

Merlier won de massasprint met een lange inspanning, ingeleid door sprintloods en boezemvriend Bert Van Lerberghe. “Op 1,8 kilometer voor de finish verloor ik Bert een beetje, maar in de U-bocht kwam ik terug in zijn wiel. En van daar deed hij opnieuw ongelooflijk werk. Hij zat bijna een kilometer met zijn neus in de wind. Dat was perfect.”

Merlier won vorig jaar ook al twee ritten in de AlUla Tour, een vijfdaagse rittenkoers in Saoedi-Arabië waarvoor hij een voorliefde lijkt te hebben. “Deze week is de verjaardag van mijn zoontje. Het zegt genoeg dat ik hier ben, en niet thuis.”