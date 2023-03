Abram Stockman rijdt bij ploeg die ontstaan is uit YouTube-kanaal: “Naast presteren, willen we vooral ook mensen inspireren”

“Samen zetten we de wielerwereld op zijn kop.” Een aparte slogan voor een apart wielerteam. TdT-Unibet Cycling Team, een team gegroeid uit een populair YouTube-kanaal met ruim 150.000 abonnees maakte deze maand in de Ster van Zwolle zijn debuut in het wielerpeloton en staat vandaag voor het eerst in ons land aan de start in de Bredene Koksijde Classic. Een van de renners van het team is Waregemnaar Abram Stockman (26).

Stockman draait al enkele jaren mee in het continentale circuit en besloot afgelopen winter na een berichtje van bezieler Bas Tietema mee te stappen in het ambitieuze project van de Nederlander. In 2019 maakte diezelfde Bas Tietema, die ooit zelf derde werd in Parijs-Roubaix voor beloften, en zijn compagnons Josse Wester en Devin Van der Wiel nog filmpjes in de marge van de Tour de France, maar vandaag hebben ze een eigen wielerteam uit de grond gestampt dat dit seizoen uitkomt op het continentale niveau. Stockman is de enige West-Vlaming in het team en doet het verhaal van een van de meest opvallende en kleurrijke projecten in het peloton.

“In augustus werd ik via Instagram gecontacteerd door Bas. Hij gaf aan dat er iets zat aan te komen, maar meer wist hij op dat moment niet te vertellen. Maar ondanks de onzekerheid over wat het project precies zou inhouden en of het er effectief zou komen, heb ik me toch niet te veel vragen gesteld. Toen hij wat later dan het idee om een ploeg uit de grond te stampen uit de doeken deed, had ik helemaal het gevoel dat het allemaal wel in orde zou komen. Ik ben dan ook nagenoeg blind in het avontuur gesprongen. Hoe Bas bij mij terechtgekomen is? Dat antwoord moet ik je schuldig blijven.” (lacht)

“In de maanden die daarop volgden, is Bas er ook effectief in geslaagd om op een korte periode iets moois neer te zetten en een ploeg uit de grond te stampen. Straf, zeker als je weet dat er in mei nog helemaal geen sprake was van deze wielerploeg. Je kan het op dit moment natuurlijk nog niet vergelijken met een WorldTour-ploeg, maar anderzijds heb ik nog nooit in zo’n goed georganiseerd continentaal team gereden. Met kledingsponsor Endore, naamsponsor Unibet en fietsensponsor Cannondale wist het team ook grote namen aan te trekken, een signaal dat ons project echt wel potentieel heeft.”

Content creëren én presteren

“Los van de sportieve prestaties, ligt de focus binnen de ploeg ook op het contentgebeuren. Ik denk dat er ongeveer evenveel mensen op de loonlijst staan die zich bezighouden met contentcreatie, dan dat er renners op staan. Dat maakt bijvoorbeeld dat er nagenoeg altijd een cameracrew aanwezig is die het reilen en zeilen van de ploeg volgt, wat aanvankelijk toch wat aanpassen was. Anderzijds gebeurt het allemaal in het volste vertrouwen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat kan en wat niet. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat renners geframed worden met bepaalde uitspraken. Onze sportief directeur Hugo Haak is degene die daar mee over waakt. Hij krijgt op voorhand de video’s toegestuurd en moet zijn zegen geven voor ze gepost worden. Let wel, het is niet zo dat wij énkel content maken. We blijven een wielerploeg, hé. Er moet ook gepresteerd worden.”

“Wat jullie dan precies van ons mogen verwachten? Bij onze allereerste samenkomst werd symbolisch vooruitgekeken naar de Tourstart in Nederland in 2026. Dat is evenwel een langetermijndoel en hoeft niet morgen of overmorgen te gebeuren. We moeten nu vooral stap voor stap groeien. Voor ons is de weg ernaartoe ook belangrijker dan de bestemming. Of ik die ambitie realistisch acht? Iedere continentale ploeg heeft die ambitie, maar als ik de structuur zie die hier op korte tijd al is neergezet, geloof ik dat we de komende jaren nog grote stappen vooruit zullen zetten. Waar dat dan eindigt, bij een deelname aan de Tour de France of bij de evolutie naar een procontinentaal team, laat ik in het midden. Ons plafond is nog lang niet bepaald. Dit wordt één grote ontdekkingstocht.”

Stickers verzamelen

“Dit jaar zullen we hoofdzakelijk een Nederlands-Belgisch programma rijden. Zo kwam ik dit seizoen al in actie in de Ster van Zwolle en in de Ronde van Drenthe. Ergens vind ik het wel jammer dat ik minder buitenlandse koersen zal kunnen rijden, want die exotische verplaatsingen vond ik altijd superleuk. Zo had ik onlangs zelfs wat fomo (de angst om iets te missen, red.) toen ik naar de Ronde van Rwanda keek. (lacht) Normaal gezien hadden we dit seizoen wel in Turkije gereden, maar door de aardbeving is die wedstrijd afgelast. Als nieuwe ploeg leef je ook een beetje bij gratie van de organisatoren. Zij moeten je namelijk startrecht geven. Maar als organisatoren zien dat we sportief ons mannetje staan en er ook qua content en fanbase een return is, zullen we zeker wel mooie wedstrijden kunnen rijden. Of we met de ploeg dan ook zullen meespelen voor overwinningen? Dat denk ik wel, ja. Bij de ploeg zullen we dit seizoen stickers uitdelen die een renner bij een overwinning op zijn fiets mag kleven. Wel, ik ben ervan overtuigd dat er dit jaar wel enkele stickers gekleefd zullen worden.”

(lees verder onder foto)

Atypische aanpak

“Om die doelstellingen te realiseren, hanteren we een aparte methode. Elke renner krijgt voor elke koers immers een aparte rol. Dat kan gaan van iemand die verantwoordelijk is voor de tactiek, iemand die zich bezighoudt met de voeding tot iemand die zich focust op het parcours. Bij WorldTour-ploegen heb je een hele groep aan trainers, coaches, voedingsdeskundigen, datamensen en ploegleiders die zich daarmee bezighouden, maar op deze manier komen wij tot een plan dat zowel door de rennersgroep als door het management gedragen wordt. Het schept enerzijds duidelijkheid, maar het is anderzijds ook een manier voor de groep om kennis uit te wisselen en om de betrokkenheid te verhogen. De jongste renner in onze ploeg is 18 jaar, maar alle anderen draaien al minstens vier jaar mee. Dat maakt dat iedereen al een bepaalde ervaring heeft opgedaan. En als je die kan gaan delen, dan opent dat misschien wel deuren.”

Inspireren

“Maar de doelen gaan ook verder dan puur het sportieve aspect. Zo willen we met de ploeg ook de wielerpiramide van onderen uit versterken en mensen inspireren. Het project is ooit gestart met Josse die een koersfiets kocht en er versteld van stond dat er geen pedalen bijgeleverd werden. Voor ons, die in het koersmilieu zitten, is dat een evidentie. Voor mensen daarbuiten niet. Wij willen daarom ook tonen hoe dàt in zijn werk gaat. Met het YouTube-kanaal willen we elk aspect van het wielrennen benoemen en mensen motiveren en inspireren om enerzijds zelf op de fiets te stappen en anderzijds hun doelen te bereiken, elk op zijn of haar niveau. Hoe mooi zou het niet zijn mocht er over tien jaar een Tourwinnaar, gevraagd naar hoe hij begonnen is met fietsen, antwoorden: Door naar filmpjes van Tour de Tietema te kijken?”

“Je merkt ook aan onze fanbase dat het concept wel aanslaat. Qua fanbase moeten we stilaan niet onderdoen voor die van een gemiddelde WorldTour-ploeg. Dat is ook net het speciale aan deze ploeg, want normaal gezien start je met een wielerploeg en groeit de fanbase naarmate de prestaties volgen. Bij onze ploeg is dat net omgekeerd: dit verhaal is gestart vanuit de content en een fanbase en daaraan werd nu een wielerploeg gekoppeld.”

Kippenvelploeg

“Ik merk ook wel dat ons verhaal echt leeft, want ik word nu zelfs geregeld herkend, terwijl dat vroeger nooit het geval was. Met zo’n fiets kunnen de mensen er natuurlijk ook moeilijk naast kijken, hé. (lacht) Al is dat nog lang niet in dezelfde proporties als Bas bijvoorbeeld. Hij is echt een ster, zeker in Nederland! En uiteindelijk draait het daar voor mij ook helemaal niet om, want het is niet omdat ik in deze ploeg rijd, dat ik plots de ambitie heb om influencer te worden. (lacht) Wat evenwel niet wil zeggen dat ik het niet plezant vind! Als ik ergens een koffiepauze houd, zie ik dan bijvoorbeeld een vader met zijn zoon passeren en dan porren ze elkaar aan van: Kijk, Tour de Tietema en op Instagram sturen mensen me ook geregeld berichtjes om te vragen of het kan dat ze me hebben zien fietsen. Dat vind ik wel cool, want het is fijn om te zien dat ons project mensen begeestert.”

“Het Meesterknechten-concept (een betalend lidmaatschap dat toegang geeft tot extra content van de ploeg, red.) helpt in dat opzicht ook om mensen mee te krijgen in ons verhaal. Het zorgt voor betrokkenheid en creëert tegelijkertijd een bepaalde zekerheid. Als je immers een fanbase rondom je creëert, die je als ploeg extra content kan gaan aanbieden in ruil voor een betalend lidmaatschap, kan je inkomsten genereren die losstaan van sponsorinkomsten. Wat er dan weer voor zorgt dat je een vangnet hebt en dat je structuur niet volledig instort als een sponsor plots de geldkraan toedraait. Het is geen toeval dat de ploeg Tour de Tietema-Unibet Cyling Team heet en niet Unibet Cycling Team. En zoals ploegleider Rob Hamerling het eens omschreef: dit is een kippenvelploeg. Dat zullen we dit seizoen nog wel enkele keren bewijzen.”