Patrick Lefevere sprakeloos na winst van Yves Lampaert

Ook ploegmanager Patrick Lefevere was na de ritwinst en gele trui van Yves Lampaert door het dolle heen.

“Dat kieken… Wat kan ik zeggen? Niks meer. Hij is van mijn streek, hij is een boerenzoon. Ik had eigenlijk niet zoveel geloof in winst vandaag, daar moet ik eerlijk in zijn. We wisten dat Asgreen na zijn zware valpartij niet oké was. We kennen Yves allemaal als een goede, sympathieke coureur. Maar hier het geel pakken in de eerste rit van de Tour, ik zit voor het eerst in mijn leven bijna zonder woorden”, reageerde Lefevere na afloop bij Sporza.

Contractbesprekingen

Straks zitten Lampaert – die einde contract is – en Lefevere nog rond te tafel. “Ik zou eigenlijk beursmakelaar moeten worden. Elke keer ik met renners spreek, van Quinten Hermans tot iedereen, winnen ze altijd en gaan de prijzen omhoog. Ik zou morgen moeten veranderen van job. Maar na alle pech die Yves gehad heeft, van vorig jaar tot de afgelopen Parijs-Roubaix, heeft hij eindelijk wat hij verdient. Ik hoop dat de contractverlenging in orde komt, als die managers niet te gek worden.”