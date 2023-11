Kilian Baillievier maakt indruk bij strandraces

Twee weken geleden ging het Belgische strandraceseizoen van start met de Sauteuse Beach Challenge in Oostduinkerke. Kilian Baillievier maakte daar een heel goede beurt met zijn 14de stek, in heel wat mooi gezelschap. Dit weekend zal hij in de Panne Beach Endurance alvast nog een keer zijn beste beentje voorzetten.

“Ik moet zeggen dat het toch wel mijn verwachtingen oversteeg. Op een gegeven moment reed ik bijna weg met mannen als Thomas Joseph en Seppe Odeyn, dat zijn echt wel grote namen hé. Vorig jaar had ik ook al wat gestrandracet, maar dit jaar heb ik wat nieuw materiaal aangeschaft en zelf ook enkele kilootjes eraf getraind, dat blijkt de vruchten af te werpen. Los van de uitslag gaf het vooral een heel goed gevoel zo vlot mee te rijden”, aldus Kilian. “Voor zondag in De Panne is mijn ambitie ergens in de top 30 te finishen. Vorig jaar was het niet echt goed, maar nu is de vorm een stuk beter.”

Mix

“Het parcours is net wat anders dan in Oostduinkerke – ook al is het allebei op het strand natuurlijk – maar geen idee wat me nu precies beter ligt. Het klimmetje op de camping in Duinkerke is wel elke keer een vervelend stuk, maar nu ik wat lichter sta, zou dat toch ook wat vlotter moeten gaan. Na De Panne rijd ik nog zo goed als alle Belgische strandraces op de kalender”, verklaart de Zwevegemnaar, die sinds een groot jaar verhuisd is naar Desselgem.

Afgelopen zomer kon je de 25-jarige sportman vooral bij de nevenbonden aantreffen, maar daar kan in het nieuwe seizoen misschien wat verandering in komen. “Ik begin met een eigen eenmansploeg, VeloSup Cycling Team – verwijzend naar mijn eigen zaak als fietshersteller aan huis – waarmee ik naast de nevenbonden ook graag de mix met de elite zonder contract zou maken. Maar dat zal vooral afhangen van de vorm van het moment. Ook de granfondo’s prijken op mijn verlanglijstje: die van Aken, de Schleck Gran Fondo en de Granfondo Vosges, in de hoop me te kwalificeren voor het WK. Dat was ik eigenlijk vorig jaar al van plan, maar door een sleutelbeenbreuk is dat uiteindelijk niet gelukt.” (RRK)