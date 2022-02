Aspirant Wannes Descan start zondag in de cross van papa Kevin in Emelgem: “Ik wil winnen, maar tweede of derde is ook goed”

In Emelgem, ter hoogte van de VTI-brug, worden zondag veldritten voor miniemen en aspiranten georganiseerd. Op een parcours dat door Kevin Descan en een paar vrienden langs de Izegemse Vaart werd uitgetekend.

“Het was de bedoeling deze crossen vorig jaar een eerste keer te geven, maar door de pandemie hebben we alles een jaar moeten uitstellen”, vertelt Kevin Descan. “Zondag kan het wel doorgaan. Vorige zaterdag hebben we, nadat de stad een deel van deze groene long maaide, het parcours aangelegd. Toen lag het kurkdroog. Door de regen van deze week zal het wat zwaarder worden. We maken ook gebruik van de VTI-brug. Halfweg de brug is er een keerpunt en moeten de renners 180 graden draaien.”

Door het hoge aantal inschrijvingen – begin deze week bijna 280 deelnemers – zullen zowel bij miniemen als aspiranten de reeksen worden gesplitst. “Veel organisaties vielen weg, vaak moeten die jongens naar de andere kant van het land om te crossen”, gaat Descan verder. “Wij trokken vorig weekend met Wannes naar Lille in de Kempen. Maar die wedstrijd was een tegenvaller.”

Stevige concurrenten

Omdat de start niet volgens plan verliep. “Bij de loting had ik pech, voor het eerst dit seizoen”, beweert Wannes Descan, actief bij Tomabel-Inofec. “Na de start was er meteen een zandstrook. De eerste tien waren door, de rest stond stil. Zo ben ik nooit meer in de top tien geraakt. Deze winter werd ik West-Vlaams kampioen en eindigde ik op het Belgisch kampioenschap in Hamme zesde. Ik hoop dat ik zondag voor eigen volk kan winnen, maar met Tijl Vanhaverbeke en Boyan Vandenbroucke heb ik stevige concurrenten. Word ik tweede of derde zal ik ook content zijn.”

Voor aspiranten zijn de crossen in Emelgem de afsluiter van de Aspiranten Cyclocross Cup. Bij de twaalfjarigen staat Wannes Descan vierde na Vanhaverbeke, Vandenbroucke en Siebe De Clercq. (HF)