Elfde Grote prijs Jean-Pierre Monseré krijgt opnieuw een mooi deelnemersveld

Vrijdagavond werd bij hoofdsponsor garage De Pretre Roeselare de voorstelling gehouden van de elfde Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Die gaat door op zondag 6 maart. De organiserende KWC De Mandelzonen opteren voor een vernieuwde omloop. De start is terug op de Marktplaats in Hooglede, na 203 kilometer ligt de aankomststreep langs de Beversesteenweg in Roeselare.

“Elf jaar geleden zijn we vanuit de gedachte vertrokken om de herinnering levendig te houden van onze Wereldkampioen Jempi Monseré”, opent voorzitter Rino Vandromme van KWC De Mandelzonen.

“Door de jaren heen evolueerden we van een kermiskoers naar de huidige internationale UCI 1.1-wedstrijd, net na het openingsweekend. Dit jaar opteren we voor een vernieuwd parcours, alhoewel de start- en aankomstplaats opnieuw in Hooglede en Roeselare zijn.”

Variatie

“Daartussen ligt wel een variatie van kleine hellingen en kasseistroken in de omgeving van Kortemark en Ichtegem. Toch blijven we erbij dat Hoogledeberg en/of Gitsberg de scherprechter zullen zijn in deze wedstrijd. Deze twee punten zijn natuurlijk opgenomen in de nieuwe ‘Bergprijs Keukens Dovy’. Na vele uren koers ligt de aankomstzone net als vorig jaar in de Beversesteenweg ter hoogte van de TRAX-site, alwaar ons VIP-gebeuren zal plaats vinden.”

“Onze wedstrijd is trouwens het engagement aangegaan met ‘Pro Cycling Events’, zeg maar het regelmatigheidscriterium die nu is omgedoopt tot de ‘Exterioo Cycling Cup’, waartoe onze elfde Grote Prijs deel van uitmaakt. Ik hoop dat onze wedstrijd in normale weersomstandigheden kan verlopen. De wedstrijd staat trouwens in het teken van onze overleden ere-voorzitter Gisele Debever-Gardyn, een monument die we de voorbije maanden kwijt speelden.”

Live op Sporza

De wedstrijd komt op televisie. “Door ons engagement met ‘Exterioo Cycling Cup’ komen we inderdaad live op de buis bij Sporza en Eurosport. Enig nadeel is het vroeg startuur om 10.20 uur in de Hoogledestraat. Bedoeling is dat we na vier grote lussen ergens rond 15 uur arriveren in de Beversesteenweg. Onmiddellijk erna schakelt Sporza dan over naar de ritaankomst van Parijs-Nice, dat op hetzelfde ogenblik verreden wordt.”

Hoe ziet het deelnemersveld eruit? “Voor deze editie konden we terug zes Worldtour-ploegen strikken met als toppers Wielerteam Quick- Step Alpha Vinyl, Lotto Soudal en voor het eerst ook het Nederlandse team DSM uit Nederland. Zij zullen voor de zege moeten strijden met diverse Continental Teams. Het is misschien straf om uit te spreken, maar nu komt het mooiste deelnemersveld in jaren aan de start.”

Mooi budget

Dat komt wellicht door het mooie budget qua sponsoring. “Ondanks deze droevige coronatijden konden we naast onze vaste hoofdsponsors als Subaru De Pretre en Deceuninck Plastics ook het graanverwerkend bedrijf Maselis en Dovy Keukens overtuigen. Daarnaast hebben we ook nog een pak sponsors waarvan we jaarlijks op hun bijdrage kunnen rekenen. 6 maart wordt dus voor de wielerliefhebbers zeker een datum om nu al in de agenda op te nemen.”(Stefaan Bogaerts)

