Dwars door Vlaanderen: Jasper Philipsen en Christophe Laporte topfavorieten in laatste repetitie voor de Hoogmis

Straks wordt in Roeselare de start gegeven voor de laatste WorldTourkoers voor de ‘Hoogmis’ van zondag. De 77e editie van Dwars door Vlaanderen is slechts 183,7 kilometer lang, maar wordt wel doorspekt met elf hellingen en heel wat kasseizones. In Waregem ligt de finish in de schaduw van het Regenboogstadion, thuishaven van Zulte Waregem.

De generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen zal wel zonder enkele van de belangrijkste acteurs afgewerkt worden. De drie hoofdrolspelers van de E3 Saxo Classic, Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, zijn er niet bij, een unieke gelegenheid voor de anderen om deze koers op hun palmares te plaatsen.

Veel kandidaat winnaars

Christophe Laporte, die Gent-Wevelgem cadeau kreeg van Wout van Aert, is ook in Waregem een van de topfavorieten. Hij heeft bij Jumbo-Visma het gezelschap van Tiesj Benoot en Olav Kooij. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), winnaar van de Classic Brugge-De Panne, is een andere topfavoriet, maar het lijstje met kandidaat winnaars is lang.

Soudal Quick-Step pakt uit met oud-wereldkampioen Julian Alaphilippe, Davide Ballerini en Tim Merlier. Sprinters Arnaud De Lie en Caleb Ewan zijn opnieuw van de partij bij Lotto Dstny. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen moeten de eer hoog houden bij AG2R Citroën. Tom Pidcock, Ben Turner, Magnus Sheffield en Filippo Ganna vormen een sterk blok van INEOS Grenadiers.

Voorts zijn ook Mads Pedersen en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tim Wellens en Matteo Trentin (UAE), Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), Michael Matthews (Jayco Alula), Fernando Gaviria (Movistar), John Degenkolb (DSM), Alexander Kristoff (UNO-X), Stefan Kung en Valentin Madouas (Groupama-FDJ) en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) van de partij.

Sowieso komt er een nieuwe naam op de erelijst. Naast Van der Poel (winnaar in 2019 en vorig jaar) laten ook Jelle Wallays (2015), Yves Lampaert (2017 en 2018) en Dylan van Baarle (2021) verstek gaan.