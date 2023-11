Zussen Lise en Lotte Van Meenen zijn elkaars concurrent: “We knokken voor onze plek”

Met de vlotte 3-0-zege tegen Koekelare klimt VC Dentergem naar de derde plaats in de klassering en nestelt het zich, met één wedstrijd meer afgewerkt, vast in de bovenste helft van het klassement in Promo dames 3B. Lise en Lotte Van Meenen hebben een groot aandeel in het succes van de ploeg.

De promovendus is aardig op weg om de seizoensdoelstelling, het behoud, na amper één derde competitie te realiseren. In dat succes spelen de zussen Lise (19 jaar) en Lotte (18 jaar) Van Meenen een belangrijke rol. Trainer Paul Reynaert prijst zich gelukkig met deze twee eigen opgeleide talenten. “Ik beschik over elf evenwaardige speelsters maar de terugkeer van middenspeelster Laura Vercampt maakt ons sterker na die promotie. In de moeilijke wedstrijdmomenten sleurt zij ons erdoor. Maar dat kan alleen als de receptie zuiver is. Daarin hebben Lise en Lotte een sleutelrol op de receptie/hoek”, analyseert de coach.

“We begonnen gelijktijdig te volleyballen bij Dentergem”, opent Lotte. “Ik zat in het eerste leerjaar, Lise in het tweede. Bijna heel onze jeugdopleiding zaten we in dezelfde ploeg. Lise zette wel een seizoen vroeger de stap van de U17 naar een seniorenploeg. Ik volgde haar vorig seizoen.” Het was mama Anne Catteauw, ondertussen bestuurslid, die haar kinderen aanspoorde te volleyballen.

Dezelfde positie

Beide zussen spelen op dezelfde positie, maar dat maakt niet dat ze verwikkeld zijn in een bittere concurrentiestrijd. “Dat we op dezelfde positie spelen, werkt nu vooral motiverend. Het leidde vroeger wel eens tot een zussengekrakeel, want wij benaderen bepaalde wedstrijdfases niet altijd op dezelfde manier. Al heb ik wel de indruk dat we hierin naar elkaar toegroeien”, stelt Lotte.

“Ik ben in receptie toch wat zekerder en zuiverder dan Lotte, die daarin nog progressie moet kunnen maken”, evalueert Lise. “Aanvallend zijn we elkaars gelijke, al speelt de vorm van de dag hierin dan de bepalende factor. Je kunt al eens een minder dagje hebben. Maar wij knokken elke match voor onze plaats”, klinkt het resoluut.

Leuke afwisseling

Beiden zussen zien het volleybal vooral als een interessante en boeiende vrijetijdsbesteding. Er wordt al eens een stapje in de wereld gezet, en dat is een leuke afwisseling tussen het studeren door.

Zondag reist Dentergem voor de beker als underdog naar VKt Torhout C, dat in Promo 1 aantreedt.