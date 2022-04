Vosta Staden kroont zich tot kampioen in Promo 3B: “2022 was voor ons een boerenjaar”

Voorzitter Roy Vanbelleghem loopt al dagen met een brede glimlach rond. Zijn dames van Vosta Staden zijn immers na een nek-aan-nekrace met Bevo Beobank Roeselare E kampioen geworden én de toekomst lijkt verzekerd, want ook de reserven, U17 en Volleytoer werden kampioen.

“Het is echt een boerenjaar voor de club”, lacht voorzitter Roy Vanbelleghem. “De titel van onze damesploeg in Promo 3B is natuurlijk de kers op de taart. Zaterdag tegen Harelbeke hebben ze de rust bewaard en bewezen ze klaar te zijn om hogerop ook een goed figuur te slaan.”

“In dat opzicht kan ik stellen dat de brede kern bijeen blijft en nog aangevuld wordt met twee gerichte versterkingen en een talentrijk meisje uit eigen jeugd. Vandaar dat we steeds meer gaan inzetten op eigen jeugd.”

Promo 2

Een andere belangrijke troef bij Vosta was het trainerschap van Bram Horrie. “Toen ik hier vier jaar geleden aankwam, merkte ik in de entourage al een grote gedrevenheid om op termijn op alle vlakken te groeien naar een hoger niveau”, aldus trainer-coach Bram Horrie uit Roeselare. “Op sportief vlak gooide de pandemie nog eventjes roet in het eten, dit jaar was echt ‘het’ jaar om de promotie te forceren. Er waren immers met Bevo en wij maar twee toonaangevende ploegen en beiden stijgen nu ook.”

“Gezien we ongeslagen door de competitie zijn getrokken, heb ik totaal geen schrik om te promoveren naar Promo 2. Ook daar moeten we op z’n minst een rustig seizoen kunnen draaien. De kern blijft immers samen en wordt nog breder door de komst van Josephine Defreyne (Volare) en passeur Ieme De Vuyst (VT Lichtervelde).”

“Zij kan net als Jitte Verhaeghe, die doorstroomt vanuit onze Promo 4, rustig rijpen in deze groep. Zij moeten er mee voor zorgen dat we eventuele blessures van speelsters nog gemakkelijker kunnen opvangen”, aldus de trainer-coach.

De competitie zit er nu wel op, toch blijft Bram nog trainen tot eind mei met zijn dames. “En daar heb ik een duidelijke reden voor. Vanaf volgende week komen ook de nieuwe kernspeelsters er al bij om in eerste instantie elkaar al beter te leren kennen. Het ‘echte’ werk begint uiteindelijk dan maar ergens begin augustus om er zowel voor de competitie als de beker al direct te staan. Ik wil immers ook een reeks hoger geen mal figuur slaan”, besluit Bram Horrie.

Kampioenenploeg

Trainer-coach Bram Horrie kon dit seizoen rekenen op Hanne Bakelandt, Nina Van Coillie, Floor Vermeulen, Laura Verkindere, Charlotte Parmentier, Ine Pattyn, Läis Decruy, Silke Vandaele, Jutta Messely, Lore Malfait, Febe Vandenbroucke, Aude Desmet, Ines Maet en Stien Coemelck.

(SB)