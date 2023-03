Menen kan ondanks perfecte openingsset geen punten rapen bij leider Maaseik

Het blijft kommer en kwel voor Decospan in deze play-offs. Na verlies tegen Gent, Roeselare en Leuven toonde Maaseik zich nu ook te sterk. Al speelde Menen wel bijna de perfecte openingsset. Het werd 3-1 met 17-25, 25-20, 25-14 en 25-14 als setstanden. Zaterdag thuis tegen Aalst is het van moeten voor de jongens van Depestele als ze de nacompetitie niet als laatste willen eindigen.

Sinds de verloren bekerfinale tegen Roeselare eind februari lijkt Menen een beetje de pedalen kwijt. Thuis werd het met 0-3 weggespeeld door zowel Gent als Roeselare. Vorige zondag in Leuven pakte het wel een eerste setje maar over de hele lijn kwam Menen toch tekort tegen het aanvalsgeweld van Tuerlinckx en Simon Peeters. Het was dus met een bang hartje dat Sinnesael en zijn maats woensdag naar de Limburgse leider Maaseik trokken. Maar dat bleek aanvankelijk onterecht want Menen liep de Limburgers helemaal onder de voet. Van de Velde blokte zijn ploeg naar 4-8. Basil Dermaux deed de rest met 3 aces en aanvallende 7 op 7. Wat een ongelooflijke prestatie van de jonge Roeselarenaar. Maaseik bleef met het schaamrood op wangen achter: 17-25.

Machteloos en pijnlijk

Maar vanaf de tweede set zou het snel bergaf gaan voor Decospan. Vanker acete meteen naar 3-1 en 13-9. Menen kon niet meer gevat reageren. Dermaux scoorde maar 3 punten meer in het tweede spel en de Meense receptie liet af en toe een steek vallen. Dan sta je machteloos tegen een ploeg als Maaseik. Vanaf de derde beurt werd het helemaal pijnlijk voor Decospan. Het kreeg maar geen vat op Ferre Reggers en zelf bleef het in alle onderdelen ver beneden het aanvaardbare. Menen kwam er niet meer aan te pas en het zag zijn bijna perfecte eerste set op die manier niet beloond.

Extra wedstrijden vermijden

Zaterdag moet Menen weer aan de bak. Dit keer in eigen zaal tegen Aalst. Een duel in de kelder van het play-offklassement. Als Menen verliest dan dreigt het de nacompetitie als laatste te eindigen en dat zou voor nog een paar vervelende bijkomende wedstrijden zorgen tegen minder hoog aangeschreven ploegen. Dat willen ze bij de grensclub vermijden. (MPM)