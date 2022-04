Menen doet weer mee voor de titelfinales na straffe zege tegen Maaseik

Decospan Menen heeft alle twijfels van vorige week tegen Roeselare uitgewist met een klinkende zege tegen Maaseik. Het klopte de Limburgers met 3-1 (24-26, 27-25, 25-15 en 25-19). Het is daarmee nog in de running voor de titelfinales.

Vooraf heel wat twijfels na de pandoering die Menen kreeg in Roeselare maar thuis tegen Maaseik toonde het direct een heel ander gelaat. Nochtans kon het niet rekenen op een topfitte Plaskie die al snel plaats moest ruimen voor Vanneste. Menen had het dan ook lastig in de openiongsset en kon Maaseik amper in verlegenheid brengen. Een heel ander verhaal nadien met Lou Kindt die via een ace de 10-3 op de bordjes mokerde.

Maar de Limburgers rechtten de rug en keerden terug tot 19-19 na een wondermooi punt van Martinez. De spanning steeg en de kansen wisselden keer op keer. Waneer Jelle de 24-23 maakte en Cox buiten smashte mocht Menen toch aan het feest. En dat ging gewoon verder in de derde beurt waarin Decospan de tegenstander gewoon overklaste. Na een stevige serve van man in vorm Rotty stond het al 13-8. Dat zou Menen niet meer uit handen geven.

Ook in set vier wankelde Maaseik op de benen maar toch keerde het terug van 11-6 naar 16-15. Maaseik liet zich dan op een domme netfout betrappen en in de staart van de set pakte Cirovic nog rood na het wegtrappen van een bal.Seppe werd uitgeroepen tot man van de match na een meer dan stevige prestatie.

Menen pakt zo in eigen zaal de drie punten en mag nog luidop dromen van de titelfinales. Nu wacht een tweeluik tegen het haalbare Aalst. Als Menen 6 op 6 kan pakken, dan wachten er nog stevige duels in aanloop naar de mogelijks eerste titelfinales uit de clubgeschiedenis.

(MPM/Foto MPM)