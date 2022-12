Sander Depovere en Knack Volley op weg naar foutloze heenronde? “Volgende match altijd de belangrijkste”

Zaterdag 10 december komt Lindemans Aalst op bezoek in de Tomabelhal. Na de vlotte 0-3-zege tegen Caruur Gent woensdagavond kan Knack Volley de heenronde van de reguliere competitie als ongeslagen leider afronden.

“En dat is dan toch de bedoeling”, zegt spelverdeler Sander Depovere, een Knack-jeugdspeler die het tot vaste waarde bracht in de Ligaploeg. Hij is vooral de tweede spelverdeler van wie elke coach droomt. Altijd gemotiveerd op training, altijd klaar om in te vallen en nooit mekkerend om meer speelkansen. Hij is toe aan zijn zesde seizoen Knack en verlengde vorig seizoen zijn nog twee jaar overlappende contract tot het seizoen 2025-2026. Hij zal dan negen Knack-seizoenen op zijn actief hebben en nog altijd maar een prille dertiger zijn. De beste jaren voor een spelverdeler?

In de bekerwedstrijd tegen Maaseik trof zijn enthousiasme waarmee hij in de huppelhoek staat, klaar om in te vallen, ons. En deed ons onbewust denken aan die andere ideale tweede spelverdeler die Knack kende. Josip Josipovic was zeven seizoenen de doublure van eerst drie seizoenen Kris Tanghe, dan twee seizoenen Miguel Angel Falasca en evenveel jaren Frank Depestele. Met dit verschil, Josipovic kreeg van coach Dominique Baeyens alleen speelgelegenheid als de eerste spelverdeler geblesseerd was. Depovere maakt intensiever deel uit van het Knack-collectief.

Professioneel top

Heeft Depovere dan de ambitie om eerste spelverdeler te worden opgegeven? “Niet meteen. Maar profvolleyballer zijn is meer dan wedstrijden spelen alleen. Het is het complete plaatje dat moet kloppen. Je moet dat volleybal dagdagelijks op professionele basis kunnen beoefenen en ook appreciatie krijgen voor je inbreng. Dat krijg ik bij Knack allemaal.”

“Ik begon bij de jeugd van Knack te volleyballen, volgde de Volleybalschool en startte op het hoogste niveau bij Precura Antwerpen in het seizoen 2013-2014. De eerste twee seizoenen als doublure van Yannick Van Harskamp, het derde seizoen was ik eerste spelverdeler, maar dat ging door een zware blessure in november de mist in. Daarna volgde één seizoen Menen als eerste spelverdeler waarna Knack een voorstel deed. Eerst als wissel voor Angel Trinidad, daarna twee seizoenen als back-up voor Brett Walsh. Toen kwam Stijn D’Hulst, na drie seizoenen weggeweest te zijn, terug als eerste spelverdeler.”

Ik kan nergens beter af zijn als professioneel sporter

“Dat niet alleen de technische staf mijn instelling waardeert, maar ook het bestuur, bewees het voorstel vorig seizoen tot het openbreken van mijn bestaande overeenkomst. Zeg nu zelf, waar kan ik als professioneel sporter beter af zijn? Ik rij nu met de clubwagen naar het gezamenlijke ontbijt voor de voormiddagtraining. Vooral opslag/receptie in functie van de wedstrijd van vanavond (dit interview vond woensdagmorgen plaats, red.).”

Genoeg speelkansen

Depovere dwong overigens gaandeweg alsmaar meer speelkansen af. “Mijn stevige opslagwerk maakt dat ik al langer voor die service geregeld ingebracht werd. Vorig seizoen werd de dubbele wissel overigens een essentieel onderdeel van het tactische concept van trainer Steven Vanmedegael. In de play-offs speelde ik, doordat Stijn D’Hulst door corona even out was, vier van de zes wedstrijden. Dan heb je wel het gevoel echt bij de ploeg te horen.”

“Of een buitenlands avontuur mij niet aanspreekt? Wij hebben andere prioriteiten op familiaal vlak. Het beste dat ik uit mijn Antwerpse periode naar West-Vlaanderen meebracht, is mijn grote liefde Leen van Grinsven, ook al een volleybalster die bij Bevo Roeselare aan de bak komt en hier ook professioneel haar draai vond. Met zoontje Gust, niet meteen geïnspireerd door de Knack-mascotte, zijn wij hier perfect gelukkig.”

In deze belangrijke decembermaand volleybalt Knack op hoog niveau. “En die flow moeten wij nog even aanhouden. Want de belangrijkste wedstrijd is altijd de eerstvolgende. Ook tegen Aalst, dat blijkbaar moeilijk op niveau raakt. Toch moeten wij ook die wedstrijd in volle concentratie aanpakken en winnen. Want daarna komt er een andere belangrijke wedstrijd, dinsdag thuis tegen Lissabon.”

Zaterdag 10 december om 20.30 uur: Knack Volley – Lindemans Aalst.