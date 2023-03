Fans schreeuwen Knack Volley naar Europese stuntzege: nu orgelpunt in eigen huis en CEV Cup is binnen

Knack Roeselare heeft de CEV Cup voor het grijpen dankzij een formidabele partij in Italië. Bij tegenstander Modena wisten ze niet waar ze het hadden, maar de Roeselarenaars zijn te nuchter om het vel van de beer nu al te verkopen. “Maar we brengen alles in gereedheid voor een fantastisch feest”, klinkt het bij algemeen directeur Dirk Specenier.

De PalaPanini Arena in Modena was het schouwtoneel voor de heenmatch van de finale van de CEV Cup, 100 Knack-fans vonden er een plaatsje bij de ruim 3.000 Italiaanse toeschouwers. Ook Knack-voorzitter Rik Vervisch was (uiteraard) afgereisd voor deze unieke match. “En we hebben de Modena-fans stil gekregen, onze supporters overstemden hen.” Voor heel wat mensen was dit de eerste buitenlandse verplaatsing. “Dat bewijst nog maar eens wat dit allemaal teweeg brengt.”

Nog twee sets…

Rik Vervisch nam op 19 december 2022 de voorzittersfakkel over van Francis De Nolf. En meteen was het feest, de Beker van België werd binnen gehaald door Menen te kloppen, een maand later staat Knack Roeselare voor een dubbele Europese bekerfinale waarvan het dus de heenwedstrijd met klinkende cijfers gewonnen heeft. Erevoorzitter Francis De Nolf was ook in Modena present. “Ongelofelijk wat het team hier heeft verwezenlijkt.”

Wie op Sporza de wedstrijd volgde, geloofde allicht de ogen niet. Knack speelde op hoog niveau, nam in elke set de leiding om die eigenlijk nooit meer af te geven. Na de 0-2 had Knack al iets op zak, maar de jongens van coach Steven Vanmedegael stoomden gewoonweg door. Een droge 0-3. Tien minuten na de wedstrijd was de zaal leeg gelopen, behalve natuurlijk de Belgische delegatie die een feestje startte. Ook Mathijs Desmet, Roeselaars jeugdproduct en nu aan de slag bij Padova, was zijn oud-ploegmaats komen bekijken en zag dat ze eigenlijk alle logica van de volleybalwereld tartten.

Zelfs de quadruple is nog mogelijk voor Knack

Aan uitblinkers geen gebrek natuurlijk aan Roeselaarse kant, de Argentijnse opposite Pablo Kukartsev kreeg de vedetten aan de andere kant van het net stil, Stijn D’Hulst toonde dat hij een setter van wereldniveau is en Märt Tammearu, net terug uit blessure, moest al na vijf punten de onfortuinlijke Seppe Rotty aflossen en deed dat alsof hij nooit was weg geweest. Maar ook anciens Pieter Coolman (straks 34) en kapitein Matthijs Verhanneman (34) toonden dat ze nog niet versleten zijn. Integendeel, misschien halen ze nu wel het beste niveau in hun carrière onder een trainersduo dat geen enkele mogelijkheid onbenut laat om het team naar ‘the next level’ te pushen.

© foto MPM

De 0-3-zege is prachtig, nu moeten er thuis nog twee sets gepakt worden. “We moeten de match starten zoals we dat hier gedaan”, verklaart kapitein Verhanneman. “Set per set en gewoon de focus houden.”

1.000 sjaals voorzien

Waar 100 Knack-fans woensdag een volle zaal Italianen het zwijgen oplegden, zullen nu 2.500 supporters zich achter het team scharen. Ruim 8.000 aanvragen voor tickets liepen binnen en ongetwijfeld zullen na de heenmatch nog wel wat volleyfans een vergeefse poging wagen om er alsnog bij te zijn. In de Tomabelhal zal dat niet lukken, die zit dus al eivol, inclusief de extra gecreëerde staanplaatsen. Maar de oplossing ligt in de Expohallen naast de deur. “Daar komt nu zeker een groot scherm. Bedoeling is dat we de mensen naar daar zullen afleiden om iets te drinken na de wedstrijd. Dat zal daar comfortabeler kunnen en er is ook meer ruimte”, zegt Dirk Specenier. Ondertussen zijn al duizend sjaals in de maak die speciaal verwijzen naar deze unieke finale.

Knack Roeselare moet in de competitie niet aan de bak dit weekend, maar na de eventuele winst van de CEV Cup staat twee dagen later wel opnieuw een treffen tegen Maaseik op het programma. Die toonden zich niet bereidwillig de match een dag achteruit te plaatsen, maar dat is momenteel het laatste van Knacks zorgen. Eerst die CEV Cup effectief binnen halen en dan heeft men na de Super Cup en de Belgische beker enkel nog de landstitel nodig om de quadruple (vier trofeeën in één seizoen) op het palmares te zetten.

En misschien volgt dan ook wel de titel van Sportploeg van het Jaar. En niet enkel in Roeselare…