En nu nog twee sets winnen: Onze Man in Modena ziet Knack grote stap richting CEV Cup zetten

Knack Roeselare heeft een grote stap gezet richting eindwinst in de CEV Cup. Het pakte in Modena een 0-3-zege, volgende woensdag kan het in eigen huis de klus afmaken. De 100 meegereisde Knack-fans kirden van het plezier en maakten van de volleyarena in Modena een zinderende zaal. En wij kirden mee.

Een uitmuntend Knack heeft voor een wereldprestatie gezorgd op het veld van Modena, een topper uit de beste volleycompetitie ter wereld. Roeselare zegevierde met 0-3, wat betekent dat het thuis genoeg heeft aan twee sets om de CEV Cup in de trofeeënkast te mogen neerplanten. Ga niet op zoek naar tickets voor die wedstrijd: die waren al na een uur de deur uit toen Knack zich kon plaatsen voor deze historische finale.

En Knack kan volgende week nu ook daadwerkelijk geschiedenis schrijven. “Ongelooflijk wat het team hier neerzet. Na vijf punten viel Seppe Rotty geblesseerd uit, maar meteen vonden we onze focus terug. We bleven een enorm hoog niveau halen. En onze supporters, die maakten meer lawaai dan die van Modena”, aldus een dolgelukkige voorzitter Rik Vervisch.

Europa League

Voor de volleyleken onder ons: de CEV Cup is de tweede Europese beker, vergelijkbaar met de Europa League in het voetbal. Maar ook daar domineren de toplanden normaal gezien. Dat Knack als Belgisch team daar zijn voet kan naast zetten is frappant te noemen. Zeker omdat de club het doet met een basis aan (West-)Vlaamse spelers, aangevuld met sterke, beloftevolle buitenlanders.

Het spelersmateriaal aan de andere kant van het net is van wereldniveau, het budget van Modena vele malen hoger dan de 2,5 miljoen euro van Knack Roeselare. Tomas Rousseaux, ex-Knack, speelt er sinds een half jaar. “Als Modena belt, dan ga je”, zei hij over zijn transfer. De zoon van Emile Rousseaux, ook al ex-Knack, stond geblesseerd aan de kant, maar ook hij zag deze stunt niet aankomen.

Als Knack de CEV Cup echt binnenhaalt, dan is dat een van dé sport- prestaties van het jaar

Wat Knack Volley Roeselare Europees presteert is welkom voor de sport, zeker het mannenvolleybal snakt soms naar adem in ons land. De instroom van onderuit bij de jongens daalt jaar na jaar. Een prestatie als die van Knack woensdagavond is reclame voor de volleybalsport, nu nog volgende week de CEV Cup ook effectief binnen halen.

Eeuwige opponent

Knack Roeselare moet volgende week twee sets halen. Dat volstaat voor de overwinning. “Maar we moeten de wedstrijd gewoon aanvatten zoals we dat nu gedaan hebben”, weet routinier Matthijs Verhanneman. “Nu zijn we ook kalm gebleven na iedere setwinst, dat heeft duidelijk geloond. Topteams als Modena versmachten je soms met hun opslagdruk, dat hebben we nu kunnen weerstaan. Ze hebben geen reeksjes kunnen maken en wij hebben een setter (Stijn D’Hulst, red.) die vanop enkele meter de perfecte ballen kan leggen en een opposite (Pablo Koukartsev, red.) die weer fantastisch gespeeld heeft.”

Toch rekent kapitein Verhanneman zich nog niet rijk. “Volgende week moeten we er opnieuw staan met dezelfde focus.” Op woensdag 5 april is de Tomabelhal volledig uitverkocht. Mocht Knack winnen, dan totaliseert het Europees dit jaar een prijzenpot van 125.000 euro. En daar komen ook nog de recettes bij. Maar dat is ook nodig: Knack Roeselare draait op een budget van 2,5 miljoen euro, maar ziet net als u en ik ook de rekeningen alsmaar stijgen.

En nog dit. Knack is nog verwikkeld in de titelstrijd met Maaseik. Nog geen 48 uur nadat Knack de CEV Cup omhoog kan steken, moet Roeselare weer aan de bak tegen hun eeuwige opponent die er niet voor te vinden was om de match te verplaatsen. Voorzitter Rik Vervisch blijft er rustig onder. “Ze willen absoluut kampioen spelen. Als het zo moet, is dat dan zo maar. Onze sport kan soms wat pit gebruiken.”

Maar eerst dus op naar woensdag 5 april. Als Roeselare er dan effectief ook in slaagt om de CEV Cup thuis te houden, dan zet het een van dé sportprestaties van het jaar neer.