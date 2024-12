Darta Bevo B mikt op volgende ronde in beker

Op de winterstop is het nog een weekendje wachten voor tweedenationaler Darta Bevo Roeselare B, want zaterdag nemen ze het in de West-Vlaamse beker dames nationaal op tegen derdenationaler DV Waregem A.

Terwijl heel wat ploegen al van hun winterstop genieten, maken de troepen van trainer-coach Glenn Dendooven (33) zich op voor het bekerduel tegen Damesvolley Waregem A. Ondanks het reeksverschil is er van onderschatting geen sprake bij Darta Bevo B. “In de interfederale beker stonden we al eens tegen hen en wonnen we met 3-1, maar dat wil niets zeggen”, waarschuwt Dendooven. “De tegenstander stond toen niet helemaal compleet. Bovendien kunnen ze door het reeksverschil als underdog aan de partij beginnen, wat een groot voordeel kan zijn. In theorie zouden we moeten winnen, maar in een bekermatch weet je nooit. Het is soms makkelijker om zonder druk aan een match te beginnen, het kan verlammend werken als het van moeten is.”

Te onregelmatig

Darta Bevo Roeselare B staat momenteel zesde in het klassement van tweede nationale A. “Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat we toch iets meer verwacht hadden ervan. Onze kern is nochtans heel wat sterker geworden in de breedte, maar onze prestaties zijn soms te onregelmatig. Misschien leggen de meisjes zichzelf te veel druk op omdat we zo’n ruime en evenwichtige kern hebben, ergens wat angst om vervangen te worden? Maar het seizoen is uiteraard nog lang. Na Nieuwjaar hopen we nog wat op te klimmen in de stand en ons zeker te bewijzen in de matchen waarin we voor de winterstop een offday hadden. Talent zit er zeker meer dan voldoende in deze groep.”

Dendooven, die bezig is aan zijn derde seizoen als trainer-coach van Darta Bevo B, hoopt minstens in de top vijf te eindigen. “Leider Tesla Lint is een maatje te sterk dit seizoen, maar al de andere ploegen in de top vijf moeten zeker haalbaar zijn. We zullen er alvast vol voor gaan en er alles aan doen om een constante in onze prestaties te leggen. Te beginnen met de derby tegen VKt Torhout op zondag 5 januari. Daar hebben we nog iets recht te zetten na de 0-3-nederlaag in de heenronde. Al wordt dat zeker niet evident, want als coach heb ik nog nooit tegen hen kunnen winnen.”

De Liga-ploeg heeft wel de wind in de zeilen. Het won de topper tegen Tchalou met 3-1 en gaat zo de winterstop in als leider op het hoogste damesniveau.

Zaterdag 21 december om 20 uur: DV Waregem A – Darta Bevo Roeselare B.