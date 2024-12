Professionalisering bij Darta Bevo Roeselare rendeert

Darta Bevo Roeselare staat bij de Liga dames halfweg de competitie op een vierde stek. Daarmee is het team, dat na het jongste seizoen een stap richting professionalisering inzette, bezig om de doelstellingen bij die update van de werking te realiseren.

“Die doorgedreven professionalisering moest op termijn een plaats in de top vier van het Belgisch volleybal opleveren”, zegt trainer-coach Bram Van den hove. Hij ruilde de stek van assistent-coach bij het mannenteam van Knack Roeselare voor de uitdaging hoofdtrainer te worden bij Darta Bevo Roeselare. “Het is een nieuwe uitdaging om een damesploeg op professionele basis te laten werken. Door de samenstelling van de groep met deels speelsters die studeren en anderzijds speelsters die professioneel actief zijn, kan de aanpak van een professionele mannenvolleybalploeg niet zomaar overgeleverd worden. Die omschakeling vergde enige aanpassing, maar ondertussen staan wij met vier ploegen op een zakdoek. Opvallend daarbij twee Waalse ploegen: leider Tchalou, dat 23 punten telt met op twee punten Asterix Beveren en Charleroi. Dan volgen wij met 20 punten en valt er een kloof van drie punten met het vijfde geklasseerde Gent. In die zin begint die meer professionele aanpak te renderen.”

Antwerps Sportpaleis

Darta Bevo verloor alleen in drie sets bij leider Tchalou op de tweede speeldag van de competitie en in eigen Tomabelhal van Charleroi met 1-3. “De laatste speeldag van de competitie gingen wij bellewinst halen bij Asterix Beveren en dat was de illustrerende exponent van de progressie die wij dit seizoen al maakten. De twee Waalse ploegen staan overigens ook financieel sterker. Alleen jammer dat wij voor de beker door Charleroi uitgeschakeld werden. Termijngericht willen wij ook wel het Antwerps Sportpaleis halen.”

“De verhuis anderzijds naar de Tomabelhal leverde ook inzake supportersaantallen een winst op”, zegt Van den hove. “Om professioneel te werken zijn er meer mogelijkheden op Schiervelde. Stilaan zien wij ook de kijkersaantallen groeien. Wij spelen onze wedstrijd ondertussen voor meer dan 500 toeschouwers. Ik verwacht voor het tweede seizoensgedeelte alvast een boeiende competitie waarbij wij kunnen illustreren die topvierplaats waard te zijn.” (RBD)