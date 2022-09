Damesvolley Waregem A wil goeie vorm doortrekken: “We kennen Langemark niet zo goed, maar zijn gebrand op zege”

Damesvolley Waregem A won vorig weekend ook zijn tweede competitiewedstrijd in Promo 1. Tegen VC WELBI Pervol Ruiselede A werd het 0-3. Zaterdagavond staat met Sportiva Langemark A een niet te onderschatten tegenstander tegenover de ploeg van Ansofie De Vriese.

Tegen Ruiselede zegevierde Waregem voor de tweede keer op een rij met 3-0-cijfers. “Toch wisten we dat het sowieso geen gemakkelijke opdracht zou worden. En niets bleek minder waar”, vertelt de 27-jarige podologe uit Wielsbeke. “In het verleden kruiste ik al eens de degens met Ruiselede en zo wist ik dat het een stevige thuisploeg is. We waren altijd een beetje op achtervolgen aangewezen, maar telkens rechtten we onze rug. We bleven kalm bij een achterstand en vonden telkens de oplossing. Er was nooit paniek, waardoor we telkens weer op ons eigen niveau konden acteren. Het vertrouwen in de ploeg is momenteel groot. Nu nog de domme foutjes er uit krijgen, maar we zijn aan het groeien.”

Met Langemark staat de derde nieuwkomer op rij tegenover Waregem. “Het is een ploeg die we niet zo goed kennen”, gaat Ansofie verder. “Ze zullen net als wij gebrand zijn op een zege, maar zij hebben het thuisvoordeel. Bij ons is het vertrouwen groot in een goede afloop.”

Zware blessure

“Vorig jaar in december ging ik tijdens een wedstrijd in Zwevezele door mijn knie in de eerste set. Door de adrenaline speelde ik nog de wedstrijd uit. Na de wedstrijd werd na een bezoek aan spoed duidelijk dat een scheur van de meniscus aan een kraakbeenletsel het verdict was. Er moest geen operatie volgen, maar wel een lange revalidatie. In maart stond ik opnieuw op het veld. Momenteel is de sprongkracht nog niet helemaal terug, maar ik mopper niet. Het gevoel is goed, al is het soms nog een beetje zoeken. Vroeger was ik een vlotte springer, nu is dat achteruit aan het gaan (lacht).”

“Ik amuseer me terug met deze goeie bende zowel op als naast het veld. We zijn nog niet volledig, er moeten nog enkele speelsters aansluiten. We hebben een brede kern, en wanneer iedereen terug is, dan pas gaan we weten waartoe we in staat zijn. Veel ploegen zullen aan elkaar gewaagd zijn dit seizoen. Diksmuide en Avelgem voerden een aantal wijzigingen door in hun team. Pas na de eerste ronde kunnen we onze ambities uitspreken”, besluit Ansofie De Vriese. (ELD)