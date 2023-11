Bavo Bavikhove B mikt op middenmoot: “Dit was een belangrijke overwinning”

Bavo Bavikhove B won vorig weekend het burenduel tegen Jong Kuurne met 3-0 (25/13, 25/16, 25/21). Dit weekend kruist de ploeg van speler-trainer Thibaut Debosschere de degens met VT Marke-Webis Wevelgem C. “We hopen ons in de middenmoot te kunnen handhaven.”

“De eerste set zetten we vlot naar ons hand. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, begon Kuurne meer te scoren”, zegt Debosschere. “We kwamen echter nooit in de problemen. Door concentratieverlies kregen we vermijdbare punten tegen. Dit was een belangrijke zege, want we waren het seizoen niet goed gestart. We verloren onder andere van Harelbeke en WIVO Wingene, maar er zat meer in. We hopen door deze zege ons in de middenmoot te kunnen handhaven. Hopelijk zit de drive er nu volledig in.”

Debosschere is sinds dit seizoen speler-trainer. “Toen mij de vraag gesteld werd, ben ik daarop ingegaan”, gaat de 25-jarige Harelbekenaar verder. “Een aantal jaar geleden gaf ik al eens training, en dat beviel me. Spelen en coachen is niet altijd evident. Je ziet bepaalde zaken niet als je op het veld staat. Daarom neemt Dries Declerck mijn taak als trainer over als hij kan. Dan kan ik mij focussen op het spelen. De voorbije drie matchen coachte Dries, en hij leverde meteen een belangrijke bijdrage want we wonnen telkens.”

Vorm van de dag

Dit weekend ontmoeten Debosschere en zijn ploeg Marke-Webis C. “Tijdens een voorbereidingstornooi voor het seizoen in Lendelede stonden we al eens tegenover elkaar. We verloren toen met 2-1. Tegen die ploeg is alles mogelijk. Ergens leeft die wedstrijd wel in de groep. We zijn niet per se verloren op voorhand. We zullen ons vel duur verkopen. Er is een ruime middenmoot in deze reeks, waar het verschil heel klein is. De vorm van de dag speelt dan een rol.”

“Ik ben sinds het vierde leerjaar actief bij de club. Toen was er een grote instroom van spelers. Zo is de huidige ploeg ontstaan. We zijn een grote vriendenbende die graag volleybalt”, besluit Thibaut Debosschere.

Zaterdag 18 november om 15.30 uur in sporthal De Vlasschaard in Wevelgem: VT Marke-Webis Wevelgem C – Bavo Bavikhove B.