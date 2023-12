Zware uitdaging voor vrouwenploeg van Ruddervoorde: “We willen ons sportief redden”

De vrouwenploeg van Ruddervoorde probeert een interessante uitdaging tot een goed einde te brengen. De club kon vorig seizoen in eerste provinciale blijven doordat clubs verdwenen. In deze competitie willen aanvoerder Ilse Vandenbroele en vriendinnen het behoud sportief realiseren.

Recent boekten ze twee broodnodige overwinningen. Enkele weken geleden werd op eigen veld gewonnen van Damme (2-1), vorige zaterdag werd Ladies Harelbeke puntenloos naar huis gestuurd (3-1). Waardoor KDC na acht speeldagen in het klassement op een veilige twaalfde plek kampeert.

“Beter doen dan vorig seizoen is onze ambitie”, benadrukt kapitein Ilse Vandenbroele. “We eindigden voorlaatste, moesten naar tweede, maar doordat heel wat ploegen stopten, mochten we toch in eerste blijven. In deze competitie willen we ons sportief handhaven. Dus waren overwinningen tegen Damme en Harelbeke nodig.”

Gezinsuitbreiding

Wie nipt aan een degradatie ontsnapt, probeert zich tegen de volgende campagne te versterken. In het provinciale vrouwenvoetbal ligt dat niet voor de hand. “In theorie zijn we niet versterkt”, weet Vandenbroele. “Twee speelsters die aan gezinsuitbreiding denken, zijn gestopt. We doen het met een krappe kern van vijftien tot zestien speelsters. De voorbije weken verloren we enkele keren fors, maar ook een paar keren nipt. Onder meer op Avelgem werd het 1-0, een onverdiende nederlaag, vind ik. Thuis tegen de Cerkelladies speelden we een goeie match, maar verloren we met 2-3. Zij prijken intussen op een gedeelde tweede plaats.”

Zaterdagavond trekt Ruddervoorde naar SK Reningelst. Een week later staat een thuismatch tegen hekkensluiter St-Joris op de kalender. Het jaar wordt afgesloten met een verplaatsing naar Heist. “St-Joris moeten we aankunnen”, verwacht Vandenbroele die centraal achterin voetbalt. “Die partij moeten we aanpakken zoals Harelbeke: onze wil opdringen en vroege achterstand vermijden. Dat deden we tegen Harelbeke en ook tegen Damme, al was die match spannender.” (HF)

Zaterdag 2 december om 19 uur: SK Reningelst – KDC Ruddervoorde.