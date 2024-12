TSC Ladies speelt match voor De Warmste Week

De TSC Ladies, de vrouwenploeg van TSC Proven, trekken binnenkort hun matchoutfit weer aan voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen de vrouwenploeg van KFC Poperinge. Dit doen ze ten voordele van De Warmste Week en de jeugdwerking van TSC Proven.

“Vorig jaar zamelden we op deze manier 1.800 euro in”, zegt Kim Vanhee van de TSC Ladies. “We speelden toen tegen Sparta Dikkebus en wonnen de match, maar nog belangrijker is dat we een zeer mooi bedrag binnenhaalden voor De Warmste Week. We moesten dus niet lang twijfelen om nog eens iets dergelijks op poten te zetten. Dit jaar schenken we echter niet alles aan De Warmste Week, maar gaat een deel naar onze jeugdwerking. TSC Proven heeft een bloeiende jeugdwerking en met deze opbrengst kunnen ze iets extra’s doen. Wat het juist zal worden, moeten we nog afstemmen met de trainers en het bestuur van de club.”

Voetbalvrouwen

“We zijn met een vijftiental voetbalvrouwen, onder leiding van trainer Seba Pecqueux. We trainen wekelijks en het is leuk om weer een doel te hebben om naartoe te werken. We treden namelijk niet aan in competitieverband, waardoor al onze wedstrijden vriendschappelijk en op eigen initiatief zijn. Op zaterdag 21 december spelen we thuis tegen de vrouwenploeg van KFC Poperinge. Ze waren meteen enthousiast om mee te spelen. De bedoeling is om opnieuw een vrije bijdrage te vragen voor de match. We voorzien ook eet- en drankstanden en wie wil, kan deelnemen aan de pronostiek. De opbrengst gaat sowieso integraal naar De Warmste Week en de jeugdwerking. Naast een mooi bedrag inzamelen, hopen we met deze match ook wat reclame te maken voor onze vrouwenvoetbalploeg. We zijn altijd op zoek naar extra spelers. Meespelen kan vanaf zestien jaar en je hoeft niet in Proven te wonen. Vrijblijvend eens komen proberen, mag uiteraard ook.” (CB)