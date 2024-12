Essevee Women toont warme kant

Op zaterdag 14 december neemt Essevee Women het in de Elindus Arena op tegen RSC Anderlecht Women. Deze topaffiche staat speciaal in het teken van De Warmste Week, een initiatief van VRT. Naast de wedstrijd organiseren de dames ook een winterchalet, een kidstraining en een ‘skybox experience’.

“Vorig jaar hielden we een Kerstverkoop in onze fanshop voor De Warmste Week. Nu zal de wedstrijd tegen Anderlecht om dat goede doel draaien. Voor één keer spelen onze dames niet in Zulte maar in de Elindus Arena. Er is een unieke kidstraining voorzien. Er is ook een mini Kerstmarkt. Dit goede doel is door onze dames zelf gekozen. We gaan altijd op zoek naar een goed doel. Het thema, eenzaamheid, sluit bij voetbal aan. Het brengt mensen samen”, vertelt persverantwoordelijke Sciandri Jacques.

“Het is een droom die op zaterdag 14 december werkelijkheid kan worden”, gaat Sciandri verder. “Enkele speelsters van onze dames begeleiden kinderen tussen zes en twaalf jaar tijdens een interactieve training op de geweldige grasmat in de Elindus Arena. Vanaf 11 uur toont jouw kleinste misschien zijn of haar beste skills en leert hij of zij de kneepjes van het vak van echte profs. Deze unieke training in de Elindus Arena kost 10 euro, inclusief een toegangsticket voor de wedstrijd. Als ouder kan je de training bijwonen en de wedstrijd van onze Essevee Women vanop de eerste rij beleven voor amper 5 euro.”

Persoonlijke skybox

“Speciaal voor deze warme wedstrijd gaan de deuren van onze Zuidercorner open. In onze skyboxen geniet je in een fantastisch kader van de wedstrijd tussen Essevee Women en RSCA Women. Vanaf 13 uur geniet je, samen met vrienden of familie, in jouw persoonlijke skybox van heel wat lekkers en alle dranken naar keuze. Voor 350 euro kan je tot 10 mensen meenemen naar deze exclusieve skybox experience. Dat bedrag staat dus garant voor 10 toegangstickets in de friend box, taart en gebak en een volledig uitgeruste minibar”, besluit Jacques. (ELD)

Inschrijven kan op www.essevee.be/nl/nieuws/dewarmsteweek.