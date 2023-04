Dames SK Staden A en C blijven op titelkoers: “We kunnen ons geen misstap veroorloven”

Het zijn spannende weken voor de damesploegen van SK Staden. Zowel de A- als de C-ploeg kan immers over enkele weken kampioen worden. Sportief verantwoordelijke Leen Scheldeman beseft echter dat geen van beide nog steken mag laten vallen.

“In de competitie staan we nu op drie speeldagen van het einde”, opent de Langemarkse zelfstandige. “De ploeg van coach Rudy Blanchard staat nu drie punten los op Cerkelladies Brugge A en zes op Damme. Bij winst in de confrontaties tegen Menen United, Wervik en Harelbeke kan het kampioenenfeest beginnen. Promotie voor hen betekent trouwens dat ze de poort naar de nieuw gevormde Interprovinciale reeks open beuken met daarin ploegen uit West- en Oost-Vlaanderen en misschien enkele uit Brabant. Wij lijken klaar voor een stapje hoger. Wat daar onze ambitie is? Dat is vooraf moeilijk te voorspellen. Eerst willen we natuurlijk zien kampioen te worden.”

Ook de C-ploeg leek lang op weg om snel kampioen te worden, maar door het rechtstreeks verlies moet men nu Oudenburg voor hen dulden met een puntje voorsprong. “Het was echt een match waarin niks lukte. We troffen twee keer de paal en lat en misten een strafschop. Als we tot de slotspeeldag willen wedijveren met hen, dan moeten we onze duels tegen Emelgem Kachtem, Wervik en Oostende allemaal winnen. Maar sowieso kan Staden volgend jaar niet stijgen, gezien de B-ploeg al in tweede provinciale uitkomt, maar eigenlijk is het voor de eer en het daaropvolgend feestje dat we absoluut nog willen kampioen spelen. Zelf ga ik me natuurlijk nog drie weken met leed en lijf smijten voor een goed resultaat.” (Stefaan Bogaerts)