Vincent Mannaert heeft drukke eerste weken bij voetbalbond: “Er ligt veel werk op de plank”

Vincent Mannaert startte op 1 december officieel als sportief directeur bij de Belgische voetbalbond (KBVB). Voordien was hij dertien jaar CEO bij Club Brugge. Het verschil tussen beide functies is groot, gaf hij dinsdag aan tijdens een seminarie in Hogeschool Thomas More in Mechelen.

“Ik ben een nieuwe weg ingeslagen, ik ben me aan het inwerken”, legde hij uit. “Ik ken de professionele voetbalwereld natuurlijk goed. Ik kan mij bij de bond heel specifiek richten op het mannenvoetbal. Er is voldoende werk richting het WK van 2026. Het is momenteel erg druk. Ik ben veel gesprekken aan het voeren, in alle geledingen van de bond.”

“Ik heb goed nagedacht over deze stap”, ging hij verder. “Er waren de voorbije maanden enkele wissels aan de top van de voetbalbond, onder meer in de functie van CEO (Peter Willems verving Piet Vandendriessche, red.). Ik wist dat de manier van werken helemaal anders zou zijn dan bij Club Brugge. Met de nodige autonomie kan ik mij daar perfect in vinden. Ik ben maar een radertje in het systeem. Ik moet ook verantwoording afleggen, maar dat was ook zo bij Club Brugge. Daar moest ik aan de collega-aandeelhouders verantwoording afleggen. Het is een logische zaak, en ook nuttig en leerzaam. Het is een opportuniteit om zaken af te toetsen.”

Mannaert legde vervolgens de andere manier van werken uit. “Bij een federatie moet je meer werk maken van een langetermijnvisie dan bij een club. Je moet meer strategisch werken”, zo klonk het. “Je staat wel minder onder tijdsdruk, en minder onder druk van het scorebord. Dat komt in het voorjaar wel weer, met de barragewedstrijden in de Nations League tegen Oekraïne. Dan zal de stress er ook meer zijn, maar dat is nu minder. Er is veel minder een wedstrijdcyclus zoals bij een club.”

Mannaert was zelf de voorbije maanden ook in beeld om CEO van de voetbalbond te worden. Daar paste hij uiteindelijk voor. “Bij zo’n functie binnen de voetbalbond komt veel meer kijken dan louter het sportieve”, gaf hij aan. “Er is veel administratie. Je hebt veel contacten op politiek niveau, er zijn discussies tussen de Vlaamse en Waalse vleugel. In de huidige fase van mijn carrière vond ik het uitdagender en leuker om de focus te kunnen leggen op het sportieve.”

Sportief liggen er immers uitdagingen bij de Rode Duivels. Na een tegenvallende Nations League-campagne staat de nationale ploeg op een keerpunt. “We beginnen stilaan aan een nieuw verhaal”, knikte Mannaert. “Veel jongens van de Gouden Generatie zijn afgehaakt, sommige anderen zijn nog ‘in dubio’. Het is belangrijk om te weten welke spelers er nog vol voor willen gaan in de toekomst. Ik ben er zeker van dat de zogenaamde ‘anciens’ nog veel kunnen bijbrengen. Ik ben betrokken bij die gesprekken. Dat maakt deel uit van het toekomstverhaal dat we willen schrijven. We staan nog altijd hoog op de rankings van FIFA en UEFA. We willen resultaten halen en dat vraagt inspanningen.”

Dossier Thibaut Courtois

Vincent Mannaert werd tijdens zijn uiteenzetting op de Hogeschool Thomas More dinsdag ook gevraagd naar het dossier-Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid kwam sinds juni 2023 niet meer uit voor de nationale ploeg door een conflict met bondscoach Domenico Tedesco. Mannaert zelf had nog geen gesprek met Courtois gevoerd. “Maar hij heeft het niet helemaal afgesloten, denk ik”, verklaarde hij.

“Het is een beslissing van de speler”, gaf Mannaert duidelijk aan. “Spelers kunnen redenen hebben om een selectie naast zich neer te leggen. Als federatie willen we het aanwezige talent natuurlijk zo veel mogelijk tot onze beschikking hebben. Soms ontstaat er een frictie, zoals dat bij Thibaut gebeurd is. Zelf was ik niet betrokken bij de situatie en ik ken er tot vandaag ook de juiste details niet van. De toekomst zal uitwijzen of Thibaut Courtois nog terugkeert bij de nationale ploeg. Ik denk dat hij het nog niet helemaal heeft afgesloten, dat hij nog een hoofdstuk wil toevoegen. Dat is wat ik opvang. Maar ik kan er geen eenduidig antwoord op geven. Of ik hem persoonlijk al heb gebeld? Neen, nog niet.”

Mannaert gaf aan dat de Duivels voor een nieuw verhaal staan. Ook op het vlak van marketing en communicatie moeten er zaken veranderen. “We moeten een nieuwe storyline uitwerken, en opnieuw supporters werven”, stelde hij. “Er is wat stof komen te liggen op de Gouden Generatie. Sommige jongens zijn er intussen niet meer bij, anderen wel nog. We willen allemaal samen in 2025, toch zeker bij de start van de WK-kwalificaties in juni, er te staan met een nieuw verhaal. Daar moeten alle stakeholders zich in kunnen vinden: spelers, personeel en de fans.”