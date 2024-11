Vincent Mannaert nieuwe sports director van Belgische Voetbalbond

Vincent Mannaert is officieel aangeduid als nieuwe sports director van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Hij wordt vanaf 1 december, met een mandaat tot en met het WK 2026, verantwoordelijk voor het mannenvoetbal. Dat laat de KBVB dinsdag weten.

De aanstelling van de 50-jarige Mannaert hing al een tijdje in de lucht. De voormalige CEO van Club Brugge neemt als technisch directeur het takenpakket over van Frank Vercauteren, wiens aflopende contract niet wordt verlengd.

“Ik kijk er erg naar uit om de sportieve leiding van de KBVB op te nemen. De Rode Duivels staan voor een belangrijke uitdaging richting het WK in 2026, en ik wil heel graag mijn passie en ervaring met betrekking tot high performance en talentontwikkeling ten dienste stellen van de federatie en de nationale ploegen”, laat Mannaert optekenen in een reactie.

Niveau opkrikken

Mannaert zette bij Club Brugge dertien jaar succesvol de lijnen uit als CEO en rechterhand van voorzitter Bart Verhaeghe. Op het einde van het vorige seizoen zegde de Opwijkenaar blauw-zwart na het winnen van een zesde landstitel onder zijn hoede vaarwel. Daarna kwam hij bij de KBVB in beeld als CEO, maar die onderhandelingen sprongen af, waarop de job naar Peter Willems (ex-OHL) ging. Die laatste zegt ernaar uit te kijken om samen te werken met Mannaert.

“Met zijn ervaring, strategisch inzicht en passie voor de sport, geloven we dat Vincent Mannaert de beste keuze is als sports director. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de nationale ploegen naar een hoger niveau zal tillen, en het Belgisch voetbal op lange termijn verder zal ontwikkelen. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking, en een succesvolle sportieve toekomst onder zijn leiding”, aldus Willems.