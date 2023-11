Vincent Mannaert stopt op het einde van dit seizoen als CEO bij Club Brugge: “Goesting om de nodige energie op te wekken, ontbrak soms”

Vincent Mannaert (49) is sinds maart 2011 CEO bij Club Brugge. Onder het bewind van het duo Verhaeghe-Mannaert en hun management groeide Club uit tot marktleider in België waarbij sportieve en economische resultaten hand in hand gingen.

Vincent, die namens Club ook jarenlang in de Raad van Bestuur van de Pro League zetelde en Vice-Chairman was van de Working Group Competitions bij ECA, werd met Blauw-Zwart 5 keer landskampioen, 4 keer vice-landskampioen, won 1 keer de Beker van België en 4 keer de Supercup. Club speelde ook 6 keer de groepsfase van de Champions League waarin het dit voorjaar voor het eerst in de Clubgeschiedenis uitkwam in de 1/8e finale van de grootste Europese competitie. In 12 jaar Club Brugge steeg het eigen vermogen met 68 miljoen tot een totaal van 81.6 miljoen Euro. 9 seizoenen op rij werd het boekjaar afgesloten met een positieve balans en dus winst gemaakt terwijl de sportieve resultaten navenant waren. Met de bouw van een state-of-the-art Basecamp in Knokke-Heist en de oprichting van een succesvolle jeugd- en vrouwenvoetbalwerking werd ook ingezet op de toekomst.

Vincent Mannaert zal tot het einde van dit seizoen op post blijven. De medewerkers werden eerder deze middag op de hoogte gebracht. Voorzitter Bart Verhaeghe zal, samen met de Raad van Bestuur, nu de tijd nemen om een geschikte opvolger te vinden en zal daarover op het juiste moment verder communiceren.

“Dit is een weloverwogen beslissing”, reageerde Vincent Mannaert dinsdag op een persconferentie op zijn afscheid na het lopende seizoen als CEO van Club Brugge. “Ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Het is een lang proces geweest. Op een zeker moment vallen alle puzzelstukjes samen en weet je dat het tijd is om de fakkel door te geven.”

“Er is zeker geen problematische verstandhouding met de voorzitter. Als dat wel zo zou zijn, zouden we hier nu niet naast elkaar zitten. We hebben wel allebei een uitgesproken mening, maar die hebben we altijd op een transparante manier kunnen ventileren.” Eerder dit jaar kwam Mannaert wel in opspraak wegens overmatig alcoholgebruik en werd hij door de club op de vingers getikt. “Voor die privéproblemen heb ik de nodige stappen gezet en heb ik een gunstige evolutie doorgemaakt. Het zorgde wel voor spanningen, maar we zijn erin geslaagd om dat op een volwassen manier uit te praten.”

Verschillende factoren

“Mijn beslissing om te stoppen is een combinatie van heel wat factoren geweest. Als je vaststelt dat stilaan de goesting weg is om de nodige energie op te wekken om die veeleisende job goed in te vullen, dan is het tijd om eerlijk te zijn met jezelf en met de mensen waarmee je samenwerkt. Eens de beslissing genomen, heb ik die ook meteen meegedeeld. De club heeft duidelijkheid nodig.”

“Nu zit ik hier misschien vrij rustig, maar er zijn best veel emoties mee gepaard gegaan. Voetbal is ook emotie. Als je zo lang zo’n job doet gaat dat niet zonder emotie, passie en gedrevenheid. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen; Tot het einde van het seizoen zal ik het beste van mezelf geven. Met veel energie. Die is makkelijker te vinden, nu met deze beslissing een pak van mijn schouders is gevallen.”

“Een functie bij een andere Belgische club zal ik zeker niet op mij nemen, maar wat ik hierna wel ga doen, weet ik nog niet. Eerst wil ik op een zo mooi mogelijke manier afscheid nemen.”

Bedanking

“Ik ben Vincent heel erkentelijk en dankbaar”, reageerde voorzitter Bart Verhaeghe. “Ik kijk met een fijn gevoel terug op de periode dat we samengewerkt hebben. Het waren intense momenten. We hebben samen heel veel veranderd en gedaan. Ik ben blij dat hij nu de voor hem juiste beslissing kan nemen en dat we als aandeelhouders samen kunnen blijven ijveren om Brugge de best mogelijke toekomt te bieden. Vincent heeft de club mee de plaats gegeven die iedereen wou. Hij heeft andere mensen opgeleid, heeft ze heel veel kansen gegeven en gemotiveerd. Ook zo heeft hij de club mee groot gemaakt.”

“Maandag heeft hij me verteld dat hij ermee ophoudt. Hij heeft er zeker goed over nagedacht en zijn persoonlijke redenen respecteer ik. Nu moeten we nadenken over een opvolger. Als professionals is het is aan ons om vooruitziend en strategisch te zijn en oplossingen aan te reiken. We nemen alle tijd voor een opvolger te zoeken. CEO is een belangrijke job. Eerst gaan we nadenken over de structuur die we willen, daarna over welke invulling we die willen geven. Vincent blijft nog zes maanden op post. Dat geeft ons alle tijd om de geschikte man of vrouw te vinden. Het vertrek van Vincent mag niets aan ons verhaal of onze ambities veranderen.”