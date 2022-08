Mauro Devos (FC Knokke) is ultieme aanwinst voor KM Torhout

De 21-jarige middenvelder Mauro Devos (FC Knokke) trekt naar KM Torhout.

Nadat aanvallende middenvelder Axel Harinck, pas recent overgenomen van SC Menen, zijn kruisbanden scheurde en het verdict kreeg dat hij waarschijnlijk acht maanden zal out zijn (tot Pasen volgend jaar) en het contract met de Fransman Axel Miakouikila (die niet voldeed) verbroken werd, in onderling overleg, had KM nog ruimte voor een ultieme transfer en vervanger van Harinck.

Miakouikila vond emplooi bij VV Koekelare, en KM Torhout vond bij FC Knokke de 21-jarige Mauro Devos. De aanvallende middenvelder die liefst op de tien speelt maar alle middveldposities aan kan, had geen vaste plaats bij de eerste nationaler en kon in het beste geval invalbeurten verzamelen. Daarom verkoos hij meer speelkansen bij een ploeg uit een reeks lager.

Devos woont in Maldegem, begon bij deelgemeente Donk met voetballen, verhuisde naar SK Maldegem en speelde nadien bij de jeugd van Lokeren. Vanaf de U16 ging het naar Deinze, in 2020 vervolgens naar KSKV Zwevezele waarna hij naar Knokke verhuisde. Devos is de tweede augustus-aanwinst na Enzo Vandekerckhove (Harelbeke). (DACH)