Rode Duivels houden minuut stilte voor Miguel Van Damme en gaan daarna vlot voorbij Burkina Faso

Zonder imposant te spelen hebben de Rode Duivels vrij eenvoudig afstand kunnen nemen van Burkina Faso. In drie dolle minuten scoorden zowel Vanaken als Trossard, Benteke legde de eindstand vast. Vanuit West-Vlaams perspectief kon De Ketelaere weer niet overtuigen, Dendoncker kende een degelijke invalbeurt.

Zes wissels voerde Martinez door in vergelijking met de teleurstellende prestatie op Ierland. Het meest verrassende nieuws was het debuut van Unionspeler Siebe Van der Heyden.

Mignolet keerde terug naar zijn pasgeboren zoontje Vin en werd in doel vervangen door Sels. Bruggespelers Vanaken en De Ketelaere behielden wel hun basisplaats, West-Vlaming Dendoncker verkaste naar de bank.

De partij in het Lotto Park werd voorafgegaan door een minuut stilte voor Miguel Van Damme, de doelman van Cercle Brugge die in de nacht van maandag op dinsdag overleed aan de gevolgen van leukemie.

Twee snelle goals

Het was de eerste ontmoeting met Burkina Faso, nummer 56 op de FIFA-ranking maar op de afgelopen Afrika Cup wel halvefinalist. De wedstrijd begon met een minuut applaus ter nagedachtenis van Miguel Van Damme, de Cercle-doelman die de strijd tegen leukemie heeft verloren.

De wedstrijd zelf begon ook bijna in mineur. Sels moest attent tussenbeide komen na een te korte terugspeelbal van Bornauw. De Duivels zelf vonden niet onmiddellijk hun draai maar bij de eerste mogelijkheid werd de score wel geopend. Hans Vanaken, zaterdag nog goed voor een goal en assist, was alweer trefzeker. Knappe loopbeweging op een voorzet van Trossard en Charleroidoelman Koffi was kansloos.

Twee minuten later volgde opnieuw een goal. Trossard reageerde het snelst op een gelost schot van Batshuayi. Twee Belgische treffers in een tijdspanne van een paar minuten maar verder was de eerste helft alweer niet veel soeps.

Trossard beste man op het veld

De tweede helft begon met een extra West-Vlaming tussen de lijnen. Dendoncker kwam in de plaats van Denayer. Niet veel later moest de andere West-Vlaming plaats ruimen. Een bleke De Ketelaere werd verva ge door Saelemaekers. CDK zal met gemengde gevoelens terugkijken op deze interlandperiode. In beide wedstrijden liet hij geen onuitwisbare indruk na. De partij kabbelde ondertussen verder.

Het hielp niet dat Burkina Faso, een beperkte ploeg overigens, een dubbele defensieve gordel installeerde. Maar de Duivels slaagden er niet in om hen uit verband te spelen en kansen te creëren. Met de ingevallen Verschaeren en Saelemaekers stonden er nochtans creatieve spelers tussen de lijnen. Kapitein Tielemans was ook nu weer niet de stuwende kracht binnen het elftal. Wie wel opnieuw punten scoorde was Hans Vanaken. Altijd aanspeelbaar op het middenveld, zelden tot nooit balverlies en infiltrerend in de rechthoek steeds gevaarlijk. Zijn WK-ticket lijkt nu al een zekerheid.

Ook Van der Heyden had er een verdienstelijk debuut opzitten, de linksvoetige verdedigers zijn nogal dun gezaaid waardoor die stiekem ook mag hopen. De beste prestatie kwam er echter van Trossard. In het slotkwartier toverde hij nogmaals een assist uit de schoenen, de ingevallen Benteke kon de 3-0 eindstand binnen koppen. Al bij al een vlotte zege maar een echte graadmeter was deze Afrikaanse tegenstander niet.

(JT)