Rico Jordi (KSV Diksmuide – 1) na anderhalf jaar weer fit: “Zonder druk richting het eindrondeticket”

Het was een lange, frustrerende periode voor Rico Jordi, maar de 31-jarige Diksmuideling is eindelijk weer (zo goed als) fit. Hij deed al mee in de oefenmatchen en hoopt zo snel mogelijk ook weer van competitie te kunnen proeven. Wie weet dit weekend al tegen RC Lauwe.

“Het was geleden van de bekercampagne van tijdens de voorbereiding van vorig seizoen dat ik nog eens kon spelen”, aldus Rico Jordi. “Dat is dus anderhalf jaar zonder voetbal geweest. Het deed deugd om eindelijk weer op het veld te kunnen staan. Tegen Koekelare kon ik ook scoren, wat me uiteraard wel iets deed.”

Het was een spierscheur die de 31-jarige Diksmuideling zo lang aan de kant hield. “Mijn kuit bleef maar verkrampen. Een paar keer dacht ik dat het genezen was en kon ik zelfs meetrainen, maar plots was de pijn daar terug. Het is vooral frustrerend om constant met die onzekerheid opgezadeld te zitten. Voorlopig blijft dat ook nog in mijn achterhoofd spelen, waardoor ik nog niet altijd 100 procent voluit kan gaan.”

Eindrondeticket

KSVD oefende tijdens de onderbreking tegen Veurne, Koekelare en Torhout. Twee van die drie matchen werden winnend afgesloten. “Ik heb het gevoel dat we klaar zijn om de competitie te hervatten. Naast mezelf, zijn er ook nog een paar andere langdurig geblesseerden terug aan het keren, dus dat is positief. De jonge garde heeft het trouwens uitstekend gedaan. We kunnen zonder druk de tweede helft van de competitie aanvatten.”

De Boterjongens staan gedeeld tweede en mogen, hoewel er geen druk is, beginnen dromen van een prijsje in de vorm van een eindrondeticket. “Als je daar toch staat, moet je die ambitie ook durven uitspreken. Maar als het uiteindelijk niet lukt, is dat ook absoluut geen ramp. Het blijft ons eerste echte jaar in eerste provinciale, dus is er totaal geen druk.”

Zaterdag maakt KSVD de verplaatsing naar RC Lauwe, dat voorlaatste staat. “We hopen daar snel op voorsprong te komen en de match uit te spelen. Of ik er zaterdag al bij zal zijn, valt nog af te wachten. Als ik iets voel, neem ik geen risico. Want wat is één match langer na anderhalf jaar aan de kant? Maar het is wel de bedoeling dat ik in de terugronde weer kan spelen.”

Aaron Vandendriessche

Net als de meeste spelers blijft ook Jordi Rico volgend seizoen aan boord bij KSVD. Met Aaron Vandendriessche, die overkomt van KSKV Zwevezele, krijgt hij er op het middenveld wel serieuze concurrentie bij. “Ik ben heel tevreden dat Aaron ons komt versterken. Ik ken hem al jaren en kijk ernaar uit om samen te spelen. Hoe meer concurrentie, hoe beter.”

“Het kan alleen maar goed zijn voor de ploeg. Voor mij is het trouwens ideaal om zo dicht bij mijn deur op dit niveau te kunnen spelen. Ik ben dus blij dat ik hier volgend seizoen aan de slag blijf”, besluit Rico.

(SB)