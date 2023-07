Hoe Ennio van der Gouw (23) doelman werd op aangeven van zijn vader: “Ik leerde pas keepen op mijn 14”

De eerste zomeraanwinst van Zulte Waregem luistert naar de naam Ennio van der Gouw (23). Toen hij 14 jaar was, voetbalde hij op het middenveld van een amateurclub. Tot zijn vader Raimond, geen onverdienstelijke doelwachter in het verleden bij onder meer Manchester United, hem aanporde om het onder de lat eens te proberen. “Hij zei me dat het als keeper weleens zou kunnen lukken.”

Goedlachs, veel maturiteit en een onderbouwde uitleg. Zo kunnen we onze babbel met Ennio van der Gouw samenvatten. De 23-jarige Nederlander maakte de overstap van VVV Venlo naar Zulte Waregem en kwam met twee ambities: nummer één in doel worden en de promotie afdwingen, het liefst via de titel.

Zaakwaarnemer

Hoe komt een keeper uit de Keuken Kampioen Divisie in godsnaam aan de Gaverbeek uit. “Mijn zaakwaarnemer meldde me dat de club interesse had. Ik dacht bij mezelf: hey, da’s best een grote club in België. Ik had de competitie niet echt in de gaten gehouden en wist nog niet dat ze gedegradeerd waren. Toch redeneerde ik dat het een mooie kans is om met deze club bovenaan te strijden voor het kampioenschap en terug te keren naar het hoogste niveau. Want, we moeten eerlijk zijn, in de Jupiler Pro League bovenaan meespelen, zat er wellicht niet in.” (lacht)

Het levensverhaal van deze jongeman leest een klein beetje als een sprookje. Als je vader het schopte tot doelman bij het grote Manchester United, dan zal er toch wel iets van die genen doorgegeven zijn, niet? De kleine Ennio had het toch meer voor het veldspel. “Ik was middenvelder en speelde bij een amateurclub. Ik deed enkele selectierondes bij profclubs als Vitesse, Twente en Go Ahead Eagles. Telkens was ik net niet goed genoeg. Maar ik voetbalde zo graag en bleef het proberen.”

Tot papa Raimond ingreep en vaderlijke raad gaf aan zijn 10-jarige zoon. “Hij zei me: Als je goed genoeg bent, komen ze wel opnieuw kijken. Mijn vader wist dat ik de droom koesterde om profvoetballer te worden en raadde me aan om het in doel te proberen. Hij dacht dat het dan wél zou lukken. Hij heeft er natuurlijk wel een kijk op. Thuis begonnen we met keeperstraining, wat hij ook doet als job, want ik had natuurlijk een achterstand tegenover leeftijdsgenoten. Het was een voordeel dat mijn vader hoofdtrainer was van mijn ploeg. Hij zette me dus onder de lat, weliswaar met een plausibele uitleg toe naar mijn concurrent. We speelden toen met onze amateurclub ook tegen Vitesse en Twente. Die clubs hadden al gezegd tegen mijn papa: Als hij gaat keepen, geef ons dan eens een seintje. En zo geschiedde. Ik mocht stage lopen en de trein was vertrokken.”

Uiteindelijk zou Van der Gouw acht jaar bij Twente aan de slag zijn en er alle jeugdreeksen doorlopen. “Vijf jaar bij de jeugd en drie jaar bij de A-kern. Ik werkte me op tot derde doelman. In 2022 liep mijn contract af en Twente wou dat verlengen. Lars Unnerstall is daar de onbetwiste nummer één. Ik wilde aan spelen toekomen en trok naar VVV Venlo.”

Kans gegrepen

Dat avontuur draaide aanvankelijk iets anders uit dan gedacht. “Ik had een gesprek met de trainer en het enthousiasme was groot. Tot die coach ontslagen werd. De nieuwe T1 zette in de voorbereiding mijn concurrent Lukas Zima en mezelf op gelijke voet. Bij de start van de competitie koos hij voor Zima. Ik gaf niet op en bij een blessure greep ik mijn kans. Ik verdween niet meer uit de ploeg en kon zes keer de nul houden.”

De aanpassing van Holland naar Vlaanderen verloopt vlot. Het helpt natuurlijk dat er ook Nederlands wordt gesproken in de Elindus Arena en Van der Gouw heeft een Vlaamse vriendin. Hij tekende een contract voor vier seizoenen, tot 2027. “Daar spreekt vertrouwen uit, klopt. Al had ik een overeenkomst voor twee jaar ook getekend. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik naar het buitenland vertrok.”

Premier League

Vader Raimond van der Gouw is dit seizoen aan de slag als keeperstrainer bij Vitesse. “Hij zal komen kijken als het uitkomt. Vorig seizoen had hij geen club. Dat was een gelukje bij een ongelukje, want ik brak net door in het eerste team van VVV Venlo. Of ik ook ooit in de Eredivisie of de Premier League aan de slag wil? Als je die ambitie niet hebt, heb je vrij weinig te zoeken in de wereld van de topsport. Ooit keepen voor Twente zou mooi zijn, maar het is niet dat dat een obsessie is. Ik focus eerst op Essevee. De doelen zijn duidelijk: titularis worden en promoveren, liefst met de titel op zak.” (Jochen Coorevits)