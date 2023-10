Frederik D’Hollander en Davy De fauw krijgen nieuwe functie binnen Zulte Waregem

Zulte Waregem laat weten dat zowel Frederik D’Hollander als Davy De fauw aan de slag blijven binnen de club. De twee werden begin dit seizoen nog ontslagen als T1 en T2.

Na een ietwat moeilijke start werden D’Hollander en De fauw begin dit seizoen al geslachtofferd bij Essevee, maar de club is er nu toch in geslaagd om de twee aan boord te houden. D’Hollander wordt weer T1 van Jong Essevee, een functie die hij ook al uitoefende voor hij eind vorig seizoen overnam van Mbaye Leye in de hoofdmacht. Daarnaast wordt hij ook de nieuwe talentencoach van de oudste elite teams. Sandrijn De Schepper, die nu Jong Essevee leidde, verlaat de club.

“Davy De fauw wordt deel van het scoutingsteam van Zulte Waregem en zal samen met de huidige scouts en sportief manager Tom Caluwé verder bouwen aan het team op lange termijn”, laat de club ten slotte nog weten.