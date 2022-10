Zinho Gano extra troef in degradatiestrijd voor Essevee na excuses

Zulte Waregem heeft er een troef bij in de degradatiestrijd. Zinho Gano heeft zijn excuses aangeboden en wordt weer opgevist bij de A-kern.

Gano kan een versterking zijn, want ook in aanvallend opzicht knelt het schoentje. Essevee komt heel moeilijk tot scoren. Iets wat Gano vorig seizoen dertien keer deed in de competitie.

Er zat een haar in de boter omdat Gano eerst een transfer wilde maken, maar die ging niet door. KV Mechelen en Charleroi toonden interesse, tot een overeenkomst kwam het niet.

De spits liet zich niet van zijn beste kant zien en nam het niet te nauw met de regels van coach Mbaye Leye. Daardoor zat hij dus in de B-kern. Nu vroeg hij zelf om een gesprek met de clubleiding. Alles is dus uitgepraat. (JCS)