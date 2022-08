Ziekenboeg KVO loopt vol, rechtsback Duncan terug naar VS

Zaterdagavond in en tegen Charleroi kan trainer Yves Vanderhaeghe geen beroep doen op zeven gekwetste spelers. Verder trekt Kyle Duncan op huurbasis naar New York.

Charleroi, een outsider voor Play-off I en altijd een moeilijk te bekampen tegenstander, is de tegenstander van zaterdagavond. KVO zal dus geen makkelijke verplaatsing kennen, al leven de Kustboys na de thuiszege tegen Mechelen vrij ontspannen naar te match toe. Coach Vanderhaeghe kan echter geen beroep doen op een pak geblesseerde spelers. Schelfhout (meniscus), D’Arpino (ligamenten) en Capon (kuit) waren eerder al out, daar komen nu nog eens Musayev (hamstring), Kvasina (knie) en nieuwkomers Katelaris (adductoren) en Hornby (knie) bij. Albanese is dan weer geschorst na z’n rode kaart van vorig weekend.

Boonen, Osifo, Koziello, McGeehan en Stiers halen de selectie niet. Nieuwe doelman Dillon Philips is nog niet speelgerechtigd. Goed nieuws voor Cameron McGeehan: hij speelde afgelopen week met de beloften. Ook Kyle Duncan ontbreekt: de Amerikaanse rechtsback keert op huurbasis terug naar zijn thuisland, meer bepaald New York Red Bulls. De club huurt Duncan tot eind dit kalenderjaar zonder optie. De flankspeler kwam vorige winter transfervrij over van datzelfde New York en kwam zeven keer in actie voor KVO. Dit jaar behoorde hij nog niet tot de wedstrijdkern.

Selectie: Hubert, Badu, Urhoghide, Medley, Tanghe, Wylin, Govaers, D’Haese, Ndicka, Amade, Rocha, Dewaele, Bätzner, Patoulidis, Sakamoto, Atanga, Ambrose, Gueye, Berte. (TVA)