Parker opgelucht na Brugse overwinning: “Resultaat was erg belangrijk”

Club Brugge en in het bijzonder coach Parker kunnen opgelucht adem halen. Het won verdiend met 2-0 de Slag om Vlaanderen. De inzet en werkkracht die vorige week ontbraken in de derby tegen Cercle waren dit keer wel aanwezig. “Het resultaat was vandaag erg belangrijk, dit is een opluchting”, zei Parker.

Winst tegen een rechtstreekse concurrent voor de vierde plaats en puntenverlies van Union en Antwerp. Het werd zowaar een prima weekend voor ieder met een blauw-zwart hart. De druk was immers immens, nieuw puntenverlies had wel eens het einde van Parker kunnen betekenen.

“Het is natuurlijk een opluchting. Ik word beoordeeld op resultaten en ik ben niet naïef om te beseffen dat je onder druk komt als je een aantal wedstrijden niet wint.” Zo ver kwam het dus niet, Brugge haalde verdiend de drie punten over de streep. “Ik ben tevreden met de inzet van mijn team en hoe ze ook op training hun best doen. Na een aantal gelijke spelen was dit een erg belangrijke overwinning. Ik zag een zekere wanhoop bij mijn spelers de afgelopen weken omdat die overwinning uitbleef.”

“Failliet van de VAR”

Het grote thema op de persconferentie na de wedstrijd was echter de elleboog van Buchanan die onbestraft bleef. Gent-coach Vanhaezebrouck nam zoals gewoonlijk geen blad voor de mond en schuwde de harde woorden niet. “Als er één journalist hier durft beweren dat het geen rode kaart is, dan mag je stoppen met je job. Het is absoluut onverklaarbaar en onaanvaardbaar. Het was een zuivere elleboog in het gezicht. Ik kan begrijpen dat de scheids het gemist heeft maar daarvoor is de VAR in het leven geroepen. Zij kunnen naar iedere herhaling kijken en overal is het duidelijk.”

“Het is bovendien niet de eerste keer dat Buchanan dit doet, het is een recidivist. Een uur met tien is een heel andere match dan elf tegen elf. We hadden misschien toch nog verloren maar dit is voor mij het failliet van de VAR. Diegene die deze beslissing heeft genomen, zou nooit meer mogen fluiten. Dit is een pure schande. We spelen profvoetbal en hier gaat heel veel geld mee gemoeid.” Zijn collega Parker was diplomatischer. “Ik heb het niet gezien, ik probeer de kwestie niet te ontwijken maar ik heb de fase nog niet kunnen bekijken.”