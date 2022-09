Nieuwe Brugse goudklomp Sylla: “Meteen scoren in de Champions League, een droom”

Club Brugge is op de best mogelijke manier aan de Champions League gestart. Het legde thuis tegen Leverkusen een solide prestatie op de mat en beloonde zichzelf met drie gouden punten na een kopbalgoal van absolute uitblinker Abakar Sylla.

Ook de penningmeester zal zich in de handen wrijven met de overwinning. Club Brugge mag al meteen 2,8 miljoen euro bijschrijven op de rekening. Wat een contrast met de 200.000 euro die ze betaalden voor Sylla, nu al de revelatie van het seizoensbegin.

Scoutingcel

Ook coach Hoefkens had enkel maar lof voor de 19-jarige Ivoriaan. “Hij heeft ongelofelijk veel kwaliteiten, een goudklomp is hij. Maar zijn prestatie is het werk van de hele club. Eerst en vooral van onze scoutingscel om hem voor dat bedrag naar hier te krijgen.”

“Daarna zijn we bij Club NXT dag in dag uit met hem bezig geweest om hem vervolgens op het juiste moment in het eerste elftal te droppen. We wisten meteen dat hij veel kwaliteit had. Hij is een natuurlijke leider maar hij wordt nog steeds heel goed begeleid door de andere verdedigers.”

Sylla kreeg de megafoon in de handen om de Brugse spionkop toe te zingen. © BELGA/BRUNO FAHY

Abakar Sylla is hot, de speler werd meer dan terecht uitgeroepen tot ‘Man van de wedstrijd’ en kreeg nadien de megafoon in de handen om de Brugse spionkop toe te zingen.

Scouts vanuit heel Europa zullen zijn naam driedubbel onderstreept hebben. Dat beseft ook Carl Hoefkens. “Wat de valkuilen zijn? Alles wat er nu gaande is. De vragen die jullie als pers over hem stellen en het feit dat hij gehypet zal worden. Maar Abakar is heel realistisch in het dagelijks leven. Zijn appartement is verzorgd, zijn bed is altijd netjes opgemaakt.”

Tweede Kossounou?

Sylla zelf was door het dolle heen na de wedstrijd: “Er zijn echt geen woorden voor de vreugde die ik nu voel. Dat doelpunt is echt enorm voor mij, iets waar ik als kind van droomde. Het was nog maar mijn eerste wedstrijd in de Champions League en dan meteen ook mijn eerste goal scoren.”

Wetende dat Odilon Kossounou voor 30 miljoen euro naar Leverkusen verhuisde, zal de penningmeester van Club Brugge zich gisterenavond nog een tweede keer in de handen gewreven hebben…