Meteen feest voor Club Brugge in opener van Champions League

Club Brugge is uitstekend aan de nieuw Champions League gestart. Het won thuis met het kleinste verschil van het Duitse Leverkusen. Man van de match Sylla kopte op slag van rust de enige treffer binnen, al kreeg hij daarbij heel wat hulp van de bezoekende doelman. Europees overwinteren? Het is zeker niet onmogelijk.

Standvastigheid is het codewoord bij coach Hoefkens. Slechts één wijziging, noodgedwongen dan nog, aan zijn ploeg die vier opeenvolgende competitiezeges behaalde. Onyedika kwam in de ploeg voor de geblesseerde Mata, waardoor Odoi op de rechtsachter belandde. Verrassend genoeg dus geen Boyata maar vooral Yaremchuk in de basis, nochtans aangekocht om te presteren in de Champions League.

Blunder doelman

Een zesde campagne in zeven jaar zorgt ook voor wat moeheid bij de supporters. Zo was Jan Breydel niet uitverkocht. Leverkusen is uiteraard PSG of Manchester City niet zoals vorig jaar. Bij de bezoekers kreeg Kossounou applaus toen zijn naam werd omgeroepen, de Brugse aanhang is hem duidelijk nog niet vergeten. Leverkusen begon erg behoedzaam aan de partij, niet onlogisch na hun mislukte seizoenstart in eigen land.

Veel middenveldspel en de Duitsers die rekenen op de snelle uitbraken via Frimpong en Diaby. Net voor het halfuur was het die laatstgenoemde die de eerste grote kans liet optekenen. Mignolet kon zijn schot nog tegen de paal tikken. Zonder grote kansen kwam Blauw-Zwart toch op voorsprong, met heel veel dank aan doelman Hradecky. Hradecky klemde een matige kopbal van Sylla, maar viel er pardoes mee over zijn eigen doellijn. Een blunder van formaat op het allerhoogste niveau. Voor Sylla een welkome beloning na zijn fantastische prestatie, alsof hij al jaren meedraait op het hoogste niveau. Bijna mocht Club met een dubbele voorsprong rusten, maar dit keer was Hradecky wel bij de pinken op een knal van Sowah.

Gelijkmaker afgekeurd

“We moeten nog beter verdedigen.” Dat verklaarde Mignolet dinsdag op de persconferentie. Zijn verdedigers hielden woord en kwamen nooit echt onder druk. Toch kwam er een schrikmomentje een kwartier voor tijd. Schick leek de gelijkmaker binnen te koppen, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. Heel vreemd dat de VAR de scheids naar het scherm riep om te bepalen of het al dan niet buitenspel was. Geen goal dus en een zucht van opluchting door Jan Breydel. Een erg volwassen Club Brugge zette een heel secure prestatie neer en mag na de eerste speeldag al beginnen dromen van meer. Volgende week dinsdag al wacht de verplaatsing naar de Portugese kampioen Porto. De droom van Verhaeghe en Mannaert om Europees te overwinteren in de Champions League krijgt alvast vorm.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Meijer, Mechele, Sylla, Odoi, Onyedika (83’ Balanta), Nielsen, Vanaken, Sowah (89’ Sobol), Jutgla (64’ Yaremchuk), Skov Olsen (83’ Sandra).

Opstelling Leverkusen: Hradecky, Bakker (67’ Hlozek), Hincapie, Tah, Kossounou, Andrich (67’ Demirbay), Aranguiz (46’ Palacios), Hudson-Odoi (86’ Amiri), Diaby, Schick, Frimpong (86’ Azmoun).

Gele kaarten: 59’ Palacios, 62’ Andrich, 68’ Demirbay, 78’ Sowah.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 42’ 1-0 Sylla.