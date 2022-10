Mignolet weer matchwinnaar voor Club Brugge: “Simon heeft momenteel zeven handen”

Club Brugge kende een perfecte week. Niet alleen plaatste de landskampioen zich voor het eerst voor de volgende ronde van de Champions League, het won zondagavond ook op het veld van aartsrivaal Anderlecht. Twee glansprestaties, twee keer met doelman Mignolet in een heldenrol.

Noem het gerust een half mirakel dat Big Si twee clean sheets liet optekenen. Anderlecht kreeg in het slotkwartier een spervuur aan kansen, maar scoren lukte niet. Vooral de dubbele redding op een uitval van Silva was fenomenaal.

“Ik kon gelukkig opnieuw uitpakken met een paar cruciale reddingen”, vertelde de matchwinnaar. “Vooral de poging van Fabio Silva was heel moeilijk en ik kon met een ultieme reflex de bal in twee tijden keren. Het belangrijkste was dat we de drie punten konden vasthouden. We hebben moeten strijden tot de laatste minuten en soms heb je dan een doelman nodig die moeilijke ballen kan pakken.”

“Tot veel in staat”

De enige goal van de wedstrijd kwam, na een schitterende vooractie van Vanaken, op naam van Casper Nielsen. “Onze eerste helft was van een minder niveau, maar na de pauze hebben we ons ware gelaat getoond. Ik speel al het ganse seizoen op de acht en zo kan ik vaak op het gepaste moment op de juiste positie opduiken en gemakkelijke doelpunten scoren zoals tegen Anderlecht. Ik voel me hier uitstekend en met deze groep zijn we tot veel in staat dit seizoen.”

“Vijf jaar ouder geworden”

Coach Carl Hoefkens sloot zijn eerste ‘clasico’ winnend af. Een hectische week voor de coach met twee nagelbijters van wedstrijden: “Ik ben deze week bij manier van spreken vijf jaar ouder geworden. We hadden het moeilijk in het begin van de wedstrijd, Anderlecht begon met heel veel intensiteit. Ik ben zeer tevreden over de mentaliteit na die Europese match, we hebben op mentaliteit het resultaat kunnen vasthouden. Bovendien konden we opnieuw rekenen op een uitstekende Simon Mignolet, Simon heeft op dit moment zeven handen.”

In het klassement blijft Club Brugge op een gedeelde derde plaats, op zes punten van nieuwe leider Racing Genk.