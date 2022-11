Mag het iets meer zijn? KV Oostende krijgt 53/100 in ons tussentijds rapport

Potverdorie, hoe slecht was dát zeg. Na een stevige kaakslag op het veld van Westerlo trekt KV Oostende met een klotegevoel de WK-pauze in. Een donkergrijs seizoensbegin werd bovendien nog eens extra pikant door het ontslag van Yves Vanderhaeghe en de bijhorende kritiek.

Waren de voorbije maanden nu zó negatief in Oostende? Is er dan echt geen beterschap mogelijk? We schuiven KVO een rapport onder de neus.

Transfers (11/20)

Na het magere seizoen 2021-2022, waarin ook al tegen de degradatie werd gevochten en drie trainers de revue passeerden, trok het bestuur de geldbuidel niet open. Enkel voor Tatsuhiro Sakamoto werd een transferbedrag betaald – terecht overigens. De Japanner zoeft over het terrein en past in de Gegenpressingfilosofie, al vertaalt zich dat niet in statistieken (0 goals, 3 assists).

De transfervrij opgepikte Fanos Katelaris zou die speelstijl ook gewend moeten zijn van bij Apollon Limassol, maar is vooralsnog een twijfelgeval. Nochtans, met zijn internationale ervaring zou hij een meerwaarde moeten betekenen. Werd ook contractvrij gehaald: Dapo Mebude. Maar hij is nog veel te groen achter de oren en kreeg in z’n 104 speelminuten geen voet aan de grond.

De gehuurde Osaze Urhoghide liet vorig jaar prima dingen zien, maar kampt nu met een zelfvertrouwenprobleem. Fraser Hornby, ook een huurling, kwam de voorbije weken goed voor de dag (3 goals, 1 assist in de laatste 4 matchen) en stelt zich professioneel op. In doel bewijst Dillon Phillips z’n waarde – ook hij is gehuurd – en verdient hij beter dan de 15 tegentreffers in 5 matchen (!). Straalt persoonlijkheid uit en keept actief. Een nipte voldoende dus voor de transfers, al is het opvallend dat KVO tegen de uitgesproken principes toch drie huurlingen haalde. Weliswaar met koopoptie. Benieuwd of ze volgend seizoen ook in Oostende te zien zijn.

Ook het niet halen van een extra verdediger, een dragende middenvelder en een extra centrumspits zijn een gemis.

Resultaten (10/20)

Vijf zeges en twee gelijke spelen in zeventien matchen oogt pover, maar met 17 punten zit KVO wel op koers om – statistisch bekeken – het behoud te verzekeren. De laatste acht seizoenen zakte geen enkele club die evenveel punten pakte als dat er matchen zijn. Oostende pakte ook steeds punten in de matchen tegen rechtstreekse concurrenten, zoals Eupen (1-0), Cercle (2-2), Zulte Waregem (2-1), Kortrijk (3-1) en Seraing (1-1). Maar als het slecht gaat, gaat het ook slecht. De verliespartijen tegen Union (1-6) en Westerlo (6-0) zorgden zowel in als buiten de club voor een woede-uitbarsting en ook de non-match tegen Sint-Truiden (0-1) deed vreselijk pijn aan de ogen.

Wil Oostende een definitieve kloof slaan met de degradatiestreep, dan zullen er toch punten gesprokkeld moeten worden tegen teams uit de linkertabelhelft. Tegen de eerste acht teams werd geen enkel punt gesprokkeld en lag KVO (duidelijk) onder.

Het spel (10/20)

KV Oostende heeft alle moeite van de wereld om zelf het spel te maken. Dat speelt in de kaart van stugge en afwachtende teams als STVV en Seraing. Dat bij die laatste een puntje werd geraapt, was een klein wonder gezien het zeer geringe aantal kansen. Zowel onder Vanderhaeghe als Thalhammer speelt KVO in een 3-4-3-opstelling, meestal met Bätzner of Boonen achter spitsen Hornby en Ambrose.

Met 17 punten zit KVO op koers om – statistisch bekeken – het behoud te verzekeren

Dat er geen viermansdefensie is, komt omdat Oostende gewoonweg onvoldoende echte flankverdedigers heeft. Capon speelde lang als rechtsachter, maar komt meer uit de verf als centrale verdediger. En Ndicka kan op geen enkel moment overtuigen op links, waardoor veeleer aanvallende jongens als D’Haese, Albanese, Sakamoto of Atanga als wingbacks moeten spelen – niet altijd met succes.

De trainer (12/20)

Na de korte passage van Markus Pflanz als opvolger van Alexander Blessin, nam ietwat verrassend Yves Vanderhaeghe vorig seizoen over. Hij bracht KVO naar veiliger oorden en zijn contract werd verlengd met het oog op continuïteit. De West-Vlaming pleitte ook dit seizoensbegin voor realistisch spel en oogstte daar de meeste punten mee.

Zijn ontslag na de 4-2-nederlaag op Club Brugge – en de manier waarop – wekte bij zowel de achterban als analisten veel kritiek. “Hij haalde het maximum uit deze spelerskern”, viel zowat overal te horen. In de spelersgroep liepen de meningen uiteen. Sommige spelers deden hun beklag over de weinige speelminuten die ze kregen, anderen waren niet tuk op de ietwat afwachtende speelstijl. Daar tegenover stonden spelers die zich wél in het nuchtere voetbal konden vinden.

Enter Dominik Thalhammer. De Oostenrijker wil de spectaculaire Gegenpressing van weleer terugbrengen, maar moet na de nederlaag op Westerlo inzien dat een kwaliteitsinjectie nodig is. Toch wist hij de spelers genoeg te prikkelen om na een woelige week Kortrijk te verslaan. Thalhammer klinkt in veel opzichten als Blessin 2.0 en hij zal KV Oostende op het rechte spoor krijgen. Mits meteen renderende versterking.

Het bestuur (10/20)

De voorbereiding op dit seizoen begon goed met een resem snelle contractverlengingen van bijvoorbeeld Bätzner en Capon. Ook de transfers van Sakamoto en Katelaris werden snel afgerond en jongeren als Andy Musayev, Siebe Wylin en Mo Berte kregen duidelijkheid over hun kansen. Goed begonnen, half gewonnen. Toch? Daarna viel de transfermolen stil en op het einde greep KVO naast de Turkse verdediger Tayyip Sanuc (22) van Adana Demirspor.

Op de KVO-website verwees Gauthier Ganaye naar de aartsmoeilijke onderhandelingen met de Turkse club, die steeds van gedacht veranderde waardoor de timing in de soep liep. Had KVO dan geen alternatieven op het oog? Sanuc is intussen basispion bij landskampioen Besiktas en zit dicht bij de nationale ploeg. Een gemiste kans, terwijl nu opnieuw naar verdedigers wordt gezocht. Een gespreksavond tussen de fankoepel en het bestuur kon op bijval rekenen. De wijze waarop het ontslag van Vanderhaeghe werd aangepakt, was op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Zo werd de ochtendtraining afgelast zonder dat de technische staf op de hoogte was. De heisa deed de fans steigeren. Alleen goede resultaten en de banden met de fans aanhalen kan de rust doen terugkeren.

(Timmy Van Assche)