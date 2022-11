KVO schenkt sportkledij aan kansarme kinderen

KV Oostende scoort ook punten naast het voetbalveld: de eersteklasser schenkt maar liefst honderd kilogram sportkledij aan een project van de stad om kansarme kinderen te helpen.

KVO probeert wel vaker een maatschappelijke rol op zich te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de schenking van 8.400 euro aan de diensten kindergeneeskunde van beide Oostendse ziekenhuizen of het weggeven van ticketvouchers aan kansarme gezinnen. De club doet ook nu een duit in het zakje met een schenking van honderd kilogram sportkledij. Dit gebeurde via de inzamelbox bij de Mr. V-Arena voor gebruikt sportmateriaal en -kledij in goeie staat. “Met het inzamelproject willen we alle jongeren de kans geven om aan sport te doen. We zijn dan ook verheugd dat KVO mee achter dit project staat en jonge sporters helpt, die het anders moeilijk hebben om nieuw materiaal te kopen. De ingezamelde tweedehands artikelen worden via de Kringwinkel Kust terug verkocht”, duiden schepenen Bart Plasschaert en Natacha Waldmann. Het inzamelproject bestaat sinds oktober vorig jaar, dat leverde al meer dan 1,2 ton kledij op. Wie zelf kledij of sportmateriaal wil doneren in de mobiele inzamelbox kan tot en met januari terecht in bibliotheek in de Wellingtonstraat 17.

Er is nog meer, zo benadrukt Diego Rosseel, community manager van de voetbalclub. “Met KV Oostende willen we zorgen dat de drempel om voetbal te spelen of beleven zo laag mogelijk is. Naast deze inzamelactie zijn we ook partner van de UiTPAS. Zo dragen wie nog een extra steentje bij. Zo zijn er nu meer dan honderd kinderen aangesloten bij onze ‘STARt Academy’, die via het kansentarief toch de kans krijgen om te voetballen. Daarnaast kunnen jongeren en volwassenen via het kansentarief een wedstrijd bijwonen of UiTPAS punten ruilen voor een ticket.” Met de UiTPAS in Oostende krijgen kinderen en jongeren discreet 80 procent korting op het lidgeld van een sportclub. (TVA)